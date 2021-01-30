Habertürk'ten Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan'a skandal sansür! FETÖ, PKK bağlantılarını tek tek sayınca çaresiz kaldılar

Habertürk TV'de skandal yayınların ardı arkası kesilmiyor. Son zamanlarda Türkiye'nin sinir uçlarına dokunan neredeyse tüm tartışmaların yaşandığı televizyon kanalında. Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan hedef alındı. Sözcü Gazetesi Yazarı İsmail Saymaz'ın iftiralarına yanıt vermek için 1.5 saat bekleyen Hilal Kaplan canlı yayında Habertürk'ün, İsmail Saymaz'ın ve Hülya Hökenek'in maskesini düşürdü. Habertürk'ün ve Saymaz'ın FETÖ bağlantılarını bir bir ifşa eden Kaplan, Hökenek'in Beyrut'taki Abdullah Öcalan röportajındaki rolünü de izleycilere duyurdu. Gerçekler karşısında ne yapacağını şaşıran Habertürk yönetimi, sloganı olan 'Gücü Özgürlüğünde' ifadesini unutarak, Kaplan'ı yayından aldı. Skandal olaya izleyicilerden tepki yağdı.

NELER YAŞANDI?

Habertürk TV'de yayınlanan Hülya Hökenek'in moderatörlüğünü yaptığı 'Enine Boyuna' programında birçok defa olduğu gibi yayında bulunmayan, söz hakkı olmayan kişiler hakkında ağır ve suçlayıcı ifadelere yer verildi. Kanalın gedikli yorumcusu Sözcü Gazetesi Yazarı İsmail Saymaz, Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan'a itibar suikastı gerçekleştirdi. Kaplan, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile yayına bağlanmak istediğini ifade etti. 1.5 saat sonra yayına alınan Kaplan, kanalın 'mizansen' içerikli yayınını adeta çökertti.

"HÜLYA HÖKENEK SİZ, FATİH ALTAYLI'YI BEYRUT'TA ÖCALAN İLE RÖPORTAJ YAPMAYA GÖTÜREN KİŞİSİNİZ"

Kaplan, programın sunucusu Hülya Hökenek'in Habertürk'e nasıl girdiğini ve kirli geçmişini anlatarak başladı. Kaplan, Hökenek için şu can alıcı ifadeleri kullandı:

Hilal Kaplan, "Şimdi burada bir mizansen var. Genelde Habertürk'te bu oluyor zaten. Bazı isimlere itibar suikastı yapılıyor, ondan sonra yola devam ediliyor. Ben bu mizansenin perdesini indireceğim. Bazı durumlarda insanların adını anmadan önce kendinize bakacaksınız. Hülya Hökenek siz, Öcalan'la Beyrut'ta Fatih Altaylı'yı röportaj yapmaya götüren kişisiniz.

Sanıyorum Fatih Altaylı ile olan bağlantınız sayesinde şu an Habertürk'tesiniz. Bunun üzerinden de programlarınızda insanları bu geçmişinizi görmeden, bu röportajla gurur duyduğunuz mesajlarınız da var.

"ABD'DE NE İDÜĞÜ BELİRSİZ FETÖ'CÜ İLE GÖRÜŞÜP BYLOCK'U AKLAMA ÇABALARINA GİRDİN"

İftiralar ile Kaplan'a yönelik itibar suikastı yapan İsmail Saymaz da, söylenenlerden payını aldı. Kaplan, Saymaz'ın kirli sicilinin dosyasını da açtı. Kaplan, Saymaz için ise şu ifadeleri kullandı:

İsmail Saymaz'ın FETÖ konusunda, PKK konusunda kapatılan PKK kanalında söylediği sözleri var. Hendek terörü ile devlet PKK ile mücadele ederken, sadece devleti suçlayan ve şöyle diyen. Kürtler ile Türklerin arasına devlet çukur açmıştır sözleri var.

Biz 17-25 sonrası kelle koltukta mücadele ederken şöyle sözleri var; 2015'te cemaatin parasına el koy, cemaat yasal hakkını arayınca kaos çıkarıyor de. Mesela böyle twitleri var. Ekrem Dumanlı'nın silahlı örgüt kurmak ve yönetmek iddiası ile suçlanmasının itibar edilecek bir yanı yok. Samanyolu TV'nin uydudan çıkarılması antidemokratik. Kanaltürk'e yapılan ortaçağ zorbalığıdır. Bylock meselesi var. ABD'ye gitti, ne idüğü belirsiz bir FETÖ'cü ile görüştü.Sonra Bylock'u aklama çabası var. Böyle rahat rahat konuşuyorsunuz. Seyircinin sizin hakkınızda da bazı şeyleri bilmesi gerekiyor. Ben 1.5 saat bekledim cevap hakkı için. Biraz bekleyin İsmail Bey.

HABERTÜRK'ÜN FETÖ DOSYASINI AÇTI: ZAMAN GAZETESİNDEN SONRA EN ÇOK FETÖ'CÜ OLDUĞU GEREKÇESİ İLE TUTUKLANAN KURUMSUNUZ

FETÖ'nün 17-25 Aralık ekonomi ve yargı darbesi girişimi döneminde dümeni Pensilvanya'dan yana kıran Habertürk'e de Kaplan'ın söyleyecek sözleri vardı. Kaplan, Habertürk'ün Zaman Gazetesi'nden sonra FETÖ'nün en güçlü medya yapılanması haline geldiğini şu sözlerle izleyicilere aktardı:

Habertürk ile ilgili de söyleyecek sözlerim var. 17-25 Aralık'ta inanılmaz bir dönüş yaşadı Habertürk. Habertürk, FETÖ'cünün Zaman Gazetesi'nden sonra TV'sinde, gazetesinde FETÖ'cü olduğu gerekçesi ile tırnak içinde gazeteci olan tutuklanan yayındır.

Aynı zamanda kanalın sahibinin tırnak içinde yine Hoca efendiyi kırmayalım dediği yayındır.

Benim adımı geçirince kolay, ben söylediklerinize de cevap vereceğim. Ama bunların unutlmasına da izin vermeyeceğim. Bu itibar suikastı değil ki, Habertürk Yayın Koordinatörü Oğuz Usluer, Habertürk Genel Yayın Koordinatörü Abdullah Kılıç, Haber Müdürü Cuma Ulus, Adil Öksüz'ü evinde saklayıp kaçmasına yardımcı olduğu gerekçesi ile tutuklanan Habertür Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdal Şen. Bunların hepsi bilinen gerçekler.

HABERTÜRK'TEN SANSÜR REZALETİ: GERÇEKLER SONRASI KAPLAN'I YAYINDAN ALDILAR

Habertürk suncusu Hülya Hökenek, Hilal Kaplan'ı birçok kez susturmak istedi. Sık sık, 'İtibar suikastı yapıyorsunuz' diyerek Kaplan'ı durdurmak isteyen Hökenek çaresiz kaldı. Kanal yönetimi gerçeklerin bir bir ortaya çıkmasına daha fazla tahammül edemedi. Sloganı olan , 'Gücü Özgürlüğünde' ifadesinin içi boş bir sözden öteye geçemediğini göstererek Kaplan'ı yayından aldı.

Kaplan, yayından alındıktan sonra Hökenek ve Saymaz kanalı ve kendilerini aklama yarışına girdi. Kaplan ile ilgili asılsız söylemlerine devam etti. Bu tavır karşısında izleyicilerden tepki yağdı.

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