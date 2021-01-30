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SON DAKİKA: 'da şafak operasyonu! 90 kişi hakkında gözaltı kararı var...

Son dakika haberi: 'da şafak vakti 500 polisle kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 90 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.

Giriş Tarihi: 30.1.2021 08:05 ABONE OL
SON DAKİKA: Adana'da şafak operasyonu! 90 kişi hakkında gözaltı kararı var...

Adana'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 90 firari hükümlünün yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kasten adam öldürme", "yaralama", "hırsızlık", "gasp", "dolandırıcılık" ve "cinsel saldırı" gibi suçlardan aranan 90 hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Yunus polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yaklaşık 500 polisin katıldığı operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tip Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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SON DAKİKA: Adana'da şafak operasyonu! 90 kişi hakkında gözaltı kararı var...
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