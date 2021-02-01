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Başkan Erdoğan'dan önemli paylaşım: "Tüm dünyada gururumuz olacak"

Cumhurbaşkanı , 4'üncü seviye sürücüsüz elektrikli otobüse ilişkin, " ve ADASTEC firmalarımızın ortak üretimi olan , tüm dünyada temiz enerji tüketiminin öncelikli olduğu böylesine bir dönemde inşallah gururumuz olacak." ifadesini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 1.2.2021 19:58 Son Güncelleme: 1.2.2021 20:05 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan önemli paylaşım: Tüm dünyada gururumuz olacak

Erdoğan, Telegram hesabından, Türk mühendislerce geliştirilen sürücüsüz elektrikli otobüse ilişkin paylaşımda bulundu.

Otobüsün önünde çekilen fotoğrafını da paylaşan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sevgili kardeşlerim, dünyanın seri üretilen ilk 4'üncü seviye sürücüsüz ve elektrikli otobüsümüzü, ATAK Electric'i, bugün Külliyede test ettik. KARSAN ve ADASTEC firmalarımızın ortak üretimi olan ATAK Electric, tüm dünyada temiz enerji tüketiminin öncelikli olduğu böylesine bir dönemde inşallah gururumuz olacak. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun."

Türkiye elektrikli otobüste de iddialı

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Başkan Erdoğan'dan önemli paylaşım: "Tüm dünyada gururumuz olacak"
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