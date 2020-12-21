Türkiye elektrikli otobüste de iddialı

Avrupa’nın en büyük otobüs üreticisi Türkiye, iddiasını elektrikli otobüslerde de sürdürüyor. Türkiye’de geliştirilen elektrikli otobüsler, Avrupa’da yollara çıktı

Avrupa'nın bir numaralı otobüs üreticisi ve ihracatçısı Türkiye, elektrikli atağına geçti. Elektrikli otobüsler için yapılan Ar-Ge çalışmaları başarılı oldu. Türkiye otomotiv sanayisi Avrupa'ya ilk elektrikli otobüslerini ihraç etmeye başladı. Kısa sürede ihracatçı firmaların sayısı arttı. Son olarak Karsan'ın ardından Temsa da ihracata hızlı başlangıç yaptı.

Sabancı Holding–PPF Group çatısı altında faaliyet gösteren Temsa, İsveç'e yaptığı ilk elektrikli otobüs ihracatının ardından bu kez de Belçika'ya ihracat gerçekleştirdi.

Şirket, Belçikalı toplu taşıma şirketi Operateur de transport de Wallonie'ya dört adetten oluşan ilk parti teslimatını yaptı. Temsa'nın Belçika yollarındaki araç sayısı 2021 sonuna kadar 40'ı bulacak. Temsa'nın elektrikli otobüsü MD9electricCITY, yüzde 100 Türk mühendisliği ile şirketin Adana'daki tesislerinde üretiliyor.



20 ADET İHRAÇ ETTİ

Bu arada Karsan da yüzde 100 elektrikli toplu taşıma araçları Jest Electric ve Atak Electric ile Avrupa'ya ihracatı sürdürüyor. Şirket, son olarak Romanya'nın Dej Belediyesi'ne 14 adet Atak Electric ve 6 adet Jest Electric teslimatı gerçekleştirdi. Böylece, Dej Belediyesi'ne ait toplu taşıma sistemlerinin modernize edilmesi kapsamında Avrupa Birliği Bölgesel Kalkınma Fonu desteğiyle açılan ihalenin kazananı olan Karsan, 20 elektrikli aracın da teslimatını gerçekleştirmiş oldu.



OTODAKİ GİBİ DİZELİN PAYI DÜŞÜYOR

Otobüs pazarında otomobilde olduğu gibi bir değişim yaşanıyor. Elektrikli otobüslerin pazar payı artıyor. ACEA (Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği) verilerine göre 2019'da otobüs pazarında dizelin payı yüzde 3.1 azalarak 34 bin 123 adede geriledi. İspanya'da dizelin payı yüzde 13.8, İngiltere'de yüzde 12.0, İtalya'da yüzde 11.8, Almanya'da yüzde 10.1 düştü. Tüm alternatif enerjili araçların payı toplam yüzde 15'e yükselirken, yüzde 100 elektrikli otobüslerin payı ise yüzde 4'e ulaştı.



AVRUPA'DA 4 BIN ELEKTRİKLİ VAR

2019'da Avrupa'da satılan elektrikli otobüs 1.800 adete çıktı. Bu rakam 2018'de sadece 750 adetti. Bugün Avrupa'da yollardaki elektrik otobüs sayısı yaklaşık 4 bin adet.



TÜRKİYE EN BÜYÜK ÜRETİCİ

Türkiye, otobüs üretiminde Avrupa'da ilk sırada bulunuyor. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre, ilk 11 ayda otobüs üretimi 7 bin 270 adet olarak gerçekleşti. Üretim 2019'a göre yüzde 15.7 azaldı. Otobüs ihracatı ise aynı dönemde 6 bin 315 adet, ihracat geliri ise 1.1 milyar dolar oldu.