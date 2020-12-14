Otoya 0 faiz dopingi

Aralık ayına stokla giren otomotiv sektörü “sıfır” faizli kampanyalarla satışları artırmayı hedefliyor. Kampanya dopingiyle pazarın 120 bin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor

Eylül ve ekimdeki rekorların ardından kasımda beklentilerin altında bir satışın gerçekleştiği otomotiv pazarında, aralık ayına büyük umutlarla girildi. Sakin geçen ilk 10 günün ardından pazarda ayın ikinci yarısından itibaren ciddi hareket bekleniyor. Sıfır faizli kampanyaların etkisiyle aralık sonunda pazarın 110-120 bin adet seviyelerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, yılın ilk 11 ayında 668 bin adet binek otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Aralıkta 120 bin araç satılırsa, 2020 sonunda pazar yaklaşık 788 bin adetle 800 bin adetin altında kalacak. Otomotiv pazarının 800 bin adeti yakalaması için en az 132 bin adet araç satılması lazım.



CİDDİ STOK VAR

Bu arada aralık Türkiye otomotiv pazarında en yüksek satışların gerçekleştiği bir ay olarak dikkat çekiyor. 10 yıllık aralık ayı ortalama satışları 127 bin adet seviyesinde. En yüksek aralık satışı ise 156 bin 173 adetle 2015'de gerçekleşti.

Pandemi sonrasında talepte ciddi bir artışla karşılaşan firmalar siparişlerini buna göre planladı. Ancak üretim veya ithalattaki gecikmeler nedeniyle birçok firmanın araç tedariki kasım ve aralık aylarına sarktı. Bu nedenle yılın son ayına ciddi stokla giren markalar, kampanya silahını çekti. Otomobil satın almayı düşünenler için cazip fırsatlar sunulan kampanyalarda sıfır faiz gibi avantajlar bulunuyor.

Aralık ayına özel düzenlenen kampanyalarda 'şimdi al, baharda öde' seçenekleri de var. Tüketiciler bu sayede ilk taksit ödemesini üç ay sonra yapabiliyor.



KISITLAMAYA ONLİNE ÇÖZÜM

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, otomobil satın almayı düşünenler için aralık ayının son fırsat olduğunu söyledi. Döviz kurundaki yukarı yönlü hareketin gelecek yıl fiyatlara yansıyacağını öne süren Şahsuvaroğlu, şöyle devam etti: "Piyasalarda özellikle ilk 10 gün oldukça sakindi. Bu durum bilinen aralık ayı gerçeği ile örtüşüyor. Çünkü aralık ayının ikinci yarısında sektörde ciddi hareket başlıyor. Bütün sıfır faizli kampanyalar devreye girmiş oluyor. Sakinliğin bir diğer nedeni ise sokağa çıkma yasaklarının hafta sonunu iş yapılamaz hale getirmesi. Ama sektör artık bu işi de dijitalle çözebiliyor."