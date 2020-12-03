11 ayda 668 bin araç satıldı

Binek otomobil ve hafif ticari araç satışları kasımda yüzde 37.8 artışla 80 bin 141 adet oldu. Yılın ilk 11 ayında ise toplam pazar yüzde 72.0 artışla 668 bin 495 adede ulaştı

Türkiye otomotiv pazarında hazirandan beri yaşanan canlılık kasımda da devam etti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Kasım'da bir önceki yıla göre yüzde 37.8 artışla 80 bin 141 adede yükseldi. Kasımda 64 bin 357 adet otomobil, 15 bin 784 hafif ticari araç satıldı. Otomobil pazarı yüzde 34.6, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 52.2 büyüdü.Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık kasım ayı satışlara göre yüzde 1.0 arttı. 10 yıllık kasım ayı ortalama satışlarına göre otomobil pazarı yüzde 7.4, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 18.7 azaldı.



PAZAR YÜZDE 72 BÜYÜDÜ

Yılın ilk 11 ayında toplam pazar yüzde 72.0 artışla 668 bin 495 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, bu dönemde geçen yıla göre yüzde 67.3 artarak 529 bin 388 adet, hafif ticari araç pazarı da yüzde 92.8 artarak 139 bin 107 adede ulaştı.



Ford Otosan'dan Batarya Fabrikası

TÜRKİYE'DE üretilecek ilk tam elektrikli ticari araç Ford E-Transit'in üretim sorumluluğunu alan Ford Otosan, Kocaeli'deki fabrika arazisinde Batarya Montaj Fabrikası yatırımı için çalışmaya başladı. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, "Türkiye'nin ilk ve tek entegre elektrikli araç üretim tesisi olacağız" dedi. Ford Otosan elektrikli dönüşüm için 56 milyon euro yatırım yapacak. Batarya üretimi 2022'de başlayacak. İlk etapta yılda 15-16 bin adet E-Transit üretimi hedefleniyor.