Elektrikli dönüşüme yerli damgası

Fosil yakıtlardan, hibrit teknolojisine geçen Türkiye otomotiv sanayisi elektrikli araç üretimi için gün sayıyor. Türkiye’de elektrikli dönüşüm 2022’de yerli araçlarla gerçekleşecek

Dünya otomotiv pazarında büyük bir değişim yaşanıyor. Fosil yakıtlı otomobillere olan talep azalırken, hibrit ve elektrikli otomobillerin satışları artıyor. Dolayısıyla otomotiv firmaları da bu değişime ayak uydurup, hibrit ve elektrikli araçlar üretiyorlar.

Türkiye'de de benzer bir değişim yaşanıyor. Hibrit araç üreten fabrikaların sayısı artıyor. 2016'da hibrit üretimine başlayan Toyota'ya, Oyak Renault, Ford Otosan ve Hyundai Assan da katıldı. Böylece Türkiye'de hibrit üreten firmaların sayısı dörde çıktı.

Türkiye otomotiv sanayisi şimdi de elektrikli araç üretimine hazırlanıyor. İlk olarak Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) yüzde 100 elektrikli otomobil için harekete geçti. Şirket elektrikli SUV aracını 2022'de üretecek. Yıllık 175 bin adet kapasiteye sahip Gemlik'teki fabrikada yüzde 100 elektrikli toplam 5 farklı model üretilecek.



ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜSSÜ

Türkiye'de üretilecek bir başka elektrikli araç ise Transit olacak. Ford Otosan, Gölcük fabrikasında ticari araç Transit'in tam elektrikli versiyonunu üretecek. E-Transit, 2022 bahar aylarında satışa sunulacak. Ford'un Avrupa'da sattığı Transit ailesi araçların yüzde 85'inin üretimini Türkiye'de gerçekleştiren Ford Otosan, E-Transit ile birlikte Ford'un Avrupa'daki elektrikli araç üssü olacak. 1967'den beri Ford Otosan tarafından üretilen Ford Transit'in tam elektrikli versiyonu, markanın elektrifikasyon stratejisi kapsamında önemli bir yere sahip bulunuyor.

Otomotiv sektöründeki elektrik dönüşümün büyük bir hızla devam ettiğini söyleyen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, elektrikli modellere geçişin ticari araçlar için çok önemli olduğunun altını çizdi. Yenigün, elektrikli araçlarla işletmelerin yakıt maliyetleri ve bakım masraflarının düşeceğini, verimliliğin artacağını söyledi.



TOGG 2022'DE YOLA ÇIKIYOR

TOGG'da seri üretimin 2022 sonu itibarıyla başlaması planlanıyor. 4.300 kişinin istihdam edileceği fabrikada 2030'a kadar toplamda 1 milyon araç bantlardan inecek. TOGG'un satışa sunacağı ilk model C-SUV olacak. Ardından C-Sedan modeli yola çıkacak. Bu iki modeli C-Hatchback ve B segmentinde bir SUV izleyecek. Son olarak C-MPV satışa sunulacak.



HEM HİBRİT HEM ELEKTRİKLİ

2020'nın başında elektrikli araç üretimine katkı sunacak yeni sac şekillendirme tesisini devreye aldıklarını söyleyen Yenigün, "Sonrasında elektrikli hibrit Ford Transit Custom Plug-In Hybrid modelini ürettik. Şimdi de Ford'un tam elektrikli ilk Transit modelinin seri üretimini yapmaktan büyük bir gurur duyuyoruz" dedi.