Türkiye’nin tanıtımına F1 dopingi

Türkiye'de Formula 1 heyecanı yeniden başladı. Formula 1 takviminin 14'üncü yarışı olan F1 DHL Türkiye Grand Prix'i 13-15 Kasım tarihleri arasında Intercity İstanbul Park'ta düzenleniyor.

Dünyanın en çok takip edilen motorsporları organizasyonu olan Formula 1'in Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı yapması bekleniyor. 200 farklı ülkede 250'den fazla TV kanalında yayınlanan yarışı 500 milyon tekil global izleyici izliyor. Yıllık kümülatif global TV izleyicisi sayısı 1.92 milyarı buluyor. Sosyal medya ile birlikte görüntülenme ve izlenme ise katlanıyor. Üç günlük organizasyonun reklam karşılığının milyon dolarları bulduğu söyleniyor. F1'in ekonomik boyutuna dikkat çeken İstanbul Park Genel Müdürü Sadi Hezber, Formula 1 takvimindeki çoğu ülkenin F1'i iş hayatını canlandırmak, yatırım çekmek ve büyümeyi hızlandırmak için platform olarak gördüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi de dünya çapında milyonlarca izleyicisi bulunan ve 9 yıl aradan sonra 2020 takvimi kapsamında gerçekleştirilecek Formula 1 yarışında dünyaya "Invest in Türkiye" mesajı verecek.

ORGANİZASYON İÇİN 3.500 KİŞİ GELDİ

Formula 1 yarışları, 10 takımın yarıştığı, takımlar ve F1 ile FIA ekipleri ile birlikte yaklaşık 3 bin-3 bin 500 kişinin bir sezon boyunca dünyayı dolaştığı dev bir organizasyon. Bu ekipler yarışın yapıldığı şehirlerin ekonomisine de katkı sağlıyor. Lojistik, konaklama, yeme-içme, telekomünikasyon gibi sektörlerde hareket yaratıyor.



SOSYAL MEDYADA TAKİPÇİSİ SAYISI 25 MİLYON

Formula 1, 2018'de sosyal medyada en hızlı büyüyen spor serisi oldu. Kitlesini yüzde 58 artırdı. Bu eğilim 2019'da da devam etti ve yüzde 33 daha fazla büyüdü. 2019 rakamlarına göre F1'in 25 milyondan fazla sosyal medya takipçisi var. Facebook'ta 5.6 milyar, Twitter'da 2.8 milyar, Instagram'da 7.2 milyar, YouTube'da 792 milyon görüntülendi.



70 YILLIK İŞBİRLİĞİ SÜRÜYOR

Formula 1 yarışlarında takımlarla enerji şirketleri arasında işbirlikleri de görülüyor. Bunlardan biri 70 yılı aşkın süredir birlikte çalışan Shell ve Ferrari. Shell & Turcas CEO'su Emre Turanlı, "Ferrari ile 70 yıllık yolculuğu birlikte gerçekleştirdik. Scuderia Ferrari, en çok yarış kazanan ikonik takımlardan biri ve bu işbirliğiyle galibiyetlerinde katkımız olmasından gurur duyuyoruz" dedi.



GENÇ PİLOT MERAKLA BEKLİYOR

23 yaşındaki Scuderia Ferrari Formula 1 pilotu Charles Leclerc, İstanbul Grand Prix'inde yarışacak en genç pilotlar arasında bulunuyor. 2019'dan bu yana Ferrari takımında yarışan Leclerc ile online bir röportaj yaptık. İstanbul yarışını heyecanla bekleyen Leclerc, şunları söyledi: 4 Çocukluğumdan beri izlediğim İstanbul pistinde yarışmak çok özel. Özellikle 8'inci virajı heyecanla bekliyorum. 4 Kompleks bir antrenman programım var. Çok şey yapıyorum aslında. Kardio yapıyorum, koşuyorum, bisiklet sürüyorum. Ağırlık çalışmıyorum. Çünkü biz pilotların ağır olmaması gerekiyor. Böyle bir fiziksel antrenmanım var. 4 Simülatörlerle pistler santimetresine kadar sanal ortamda oluşturulabiliyor. Antrenmanın önemli bir kısmı bu. Yarışacağım yepyeni bir pist olduğu için daha önceki yarışların videolarını izliyorum. Pisti yakından tanımaya çalışıyorum. Benim için önemli olan şey cuma günü yapılacak sürüşler olacak. Aracımla pisti deneyeceğim. Aracın sınırlarını ne kadar zorlayabiliyorum, pistte kendimi ne kadar zorlayabiliyorum bunlara bakacağım.