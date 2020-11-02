Cam tavan ve sis farı out

Otomobil tercihlerinde değişiklik yaşanıyor. Düne kadar yüksek donanımlı modelleri tercih eden tüketiciler, artık cam tavan, sis farı, cruise kontrol gibi donanımlardan vazgeçmeye başladı

30 Ağustos'ta yürürlüğe giren ÖTV matrah ve oran düzenlemesi sonrasında otomobil tercihlerinde değişiklik yaşanmaya başladı. Düne kadar yüksek donanımlı modelleri tercih eden tüketiciler, bugün uygun fiyatlı otomobillerin giriş versiyonlarına yöneldi.

Tüketiciler özellikle otomobilin satış fiyatını direkt etkileyen dizel motor ve otomatik vitesten uzaklaştı. Dizelin yerini daha uygun fiyatlı benzinli otomobiller aldı. Otomatik vites yerini düz vitese bıraktı. Bazı modellerde dizel motor ve otomatik vites farkı 10-20 bin TL'yi buluyor.







ULAŞIM ARACI OLDU

Ayrıca Türk tüketicilerin otomobilde konfor ve güvenlik aksesuarlarından da uzaklaştığı görülüyor. Pandemi nedeniyle bireysel mobilitiye yönelen tüketiciler, artık otomobilde konfora bakmıyor.

Ulaşım ihtiyacı karşılansın yeter şeklinde düşünüyor. Bu yüzden otomobilin bir üst vergi dilimine girmemesi için cam tavan, deri koltuk ve deri direksiyon simidi, otomatik koltuk ayarı, anahtarsız çalıştırma, elektronik klima gibi konfor aksesuarlarını tercih etmiyor. Aynı zamanda cruise kontrol, sis farı, geri görüş kamerası, kör nokta uyarı ve kendi kendine park sistemi gibi güvenlik donanımlarını istemiyor. Oysa ki sis farı, deri koltuk, cam tavan düne kadar birçok tüketici için olmazsa olmaz aksesuarlar arasında ilk sırada yer alıyordu.







DÜZ VİTESLİ OTO GÖZDE

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre eylül sonu itibariyle benzinli otomobillerin payı yüzde 52.2'ye yükseldi. Dizel otomobillerin payı ise yüzde 40.7'e geriledi. 2019'un aynı döneminde dizellerin payı yüzde 55.8, benzinlilerin payı ise yüzde 36.6 seviyesindeydi. Benzinli otomobillerdeki yükselişin gelecek aylarda daha hızlanması bekleniyor. Yılın ilk dokuz ayında otomatik vitesli otomobillerin payı yüzde 69.4, düz vitesli otomobillerin payı ise yüzde 30.6 oldu. Bu tablonun ekimden itibaren değişmeye başladığı ve düz vitesli otomobillerin payının artacağı tahmin ediliyor.







PAZAR 750 BİNİ YAKALAR

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk 9 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 75.5 artarak 493 bin 621 adet oldu. Otomobil satışları yüzde 70 artarak 388 bin 690 adete, hafif ticari araç satışları ise yüzde 99.2 artışla 104 bin 931 adete yükseldi. Otomobil talebinin yılın kalan son üç ayında hız kesmeden devam edeceği tahmin ediliyor. Buna göre 2020 sonu itibariyle toplam pazar 700-750 bin adet aralığında gerçekleşecek.