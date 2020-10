Yerli hibrit rekabeti başladı

Türkiye otomotiv pazarında yerli hibrit rekabeti başlıyor. Toyota’dan sonra Hyundai de İzmit’te ürettiği yerli i20’nin hibrit modelini satışa sundu. Renault ise Bursa’da ürettiği Clio ile yerli hibrit rekabetine 2021’de katılacak

Türkiye'de yılın ilk dokuz ayında 11 bin 750 adet hibrit otomobil satıldı. Hibrit satışları bir önceki döneme göre yüzde 53.6 artı. Hibritlerin pazar payı yüzde 3 olarak gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre hibrit otomobil pazarı hızla büyüyor. Hibrit otomobillere verilen teşviklerin uygulanmaya başlandığı 2016'da sadece 1010 adet olan satışlar 2017'de 4 bin 507, 2018'de ise 3 bin 899 adet olarak gerçekleşti. 2019'da bu rakam 11 bin 974'e çıktı. 2020'nin ilk dokuz ayında ise 2019'daki toplam satış rakamı yakalandı. Böylece Türkiye bugüne kadar satılan hibrit otomobil satışı 33 bin 140 adet oldu.



İZMİT'TE ÜRETİYOR

Türkiye'de BMW, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz, Porsche, Subaru, Toyota ve Volvo gibi markaların hibrit modelleri satılıyor. Ancak hibrit pazarındaki rekabeti Türkiye'de üretilen yerli hibrit modeller tetikliyor. Toyota'nın Adapazarı tesislerinde imal edilen C-HR ve Corolla'nın hibrit versiyonları çok satıyor. Son olarak yerli üretim hibrit rekabetine Hyundai de katıldı. Hyundai Assan İzmit tesislerinden üretilen yeni i20'de 48V hafif hibrit versiyonunun satışına başlandı. Marka son çeyrekte 5 bin adet yeni i20 satışı hedefliyor. Toplam i20 satışları içindeki hibrit payının ise yüzde 10 olması bekleniyor. Ayrıca Hyundai Assan 2021 Mart'ında İzmit'te üretmeyi planladığı B-SUV modelinde de hibrit versiyon seçeneği sunacak.



SEGMENTİNDE İLK

i20'deki turbo beslemeli 1.0 litrelik benzinli motor 0,4kW gücünde 48 Volt'luk Lityumİyon bataryaya sahip. Araçtaki 48V hibrit sistemi, ilk marş harici start esnasında kayışı tahrik ederek motorun ideal yanma öncesi konumuna gelmesini sağlıyor. Normal 1.0 litre turbo motora göre yüzde 10'a kadar daha az yakıt tüketen bu sistem, B segmentinde bir ilk.



SIRADA RENAULT VAR

Toyota ve Hyundai'nin ardından yerli hibrit rekabetine katılacak marka Renault olacak. Oyak Renault Bursa tesislerinde üretilen yeni Clio'nun hibrit versiyonunun da 2021'in ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulması hedefleniyor. Hibrit motoru Bursa'da üretilen Captur E-TECH'de 2021 ikinci yarısında Türkiye'ye gelmesi planlanıyor.



171 MİLYON EUROLUK YATIRIM

HYUNDAI Assan Başkanı Ickkyun Oh, yeni i20'nin platformu üstüne geliştirilen B-SUV aracıyla ilgili şu bilgileri verdi: "Üretim hattımızdaki üçüncü model olacak bu aracımızı Türkiye kadar öncelikle Avrupa olmak üzere tüm bölge için sadece biz üreteceğiz. Türkiye pazarını ön planda tutarak hazırladığımız özellikleriyle, Türk tüketicisinin istek ve beklentilerine cevap verebilecek bir araç olacağına inanıyoruz. Yeni çıkacak i20 N ve N Line modellerimizi de Şubat 2021'den itibaren yine biz üreteceğiz. Yeni i20 projesinin böylece toplam yatırım tutarı da 171 milyon euronun üstüne çıkmış olacak".



SEGMENT LİDERLİĞİNİ HEDEFLİYOR

HYUNDAI Assan Genel Müdürü Murat Berkel, hedeflerinin i20'yi tekrardan ait olduğu yere B-segmentinin zirvesine taşımak olduğunu söyledi. Berkel, "Türkiye'de bugüne kadar en yüksek adette üretip ve yine en yüksek adette ihraç ettiğimiz modelimiz i20 oldu. Ayrıca iç pazarda da yaklaşık 160 bin adetlik yüksek bir satış rakamına ulaşmayı başardık" dedi. Hyundai i20'de üç ana (Jump, Style, Elite) üç de opsiyon paketi (Style Plus, Design, Elite Plus) olmak üzere toplam 6 farklı donanım seviyesi bulunuyor. Yeni i20'nin fiyatları 158 bin 500 TL'den başlıyor ve motor seçeneği ile donanıma göre 231 bin TL seviyesine kadar çıkıyor.

***

DEDESİNİN İZİNDEN GİDİYOR



Kiichiro Toyoda, Toyota'nın dünya devi olmasını sağlayan dönüşümü gerçekleştiren isimdi. Bugün Akio Toyoda, dedesi Kiichiro'nun izinden yürüyor. Markayı her türlü çözümü üreten bir "mobilite" şirketine dönüştürmeyi hedefliyor

1937'DE kurulan ve asıl işi tekstil dokuma faaliyeti olan Toyota, bugün dünyanın en büyük otomotiv firmalarından biri haline geldi. Kurucu Sakichi Toyoda'nın otomatik dokuma teknolojisini geliştirmedeki başarısı, oğlu Kiichiro'ya Avrupa ve ABD'de gördüğü seri üretim yöntemleriyle araç üretme rüyasını gerçekleştirmek için ticari temel sağladı. Bugün 160'ı aşkın ülkede araç satışı yapan Toyota'nın dünyada 69 fabrikası, 340 bin çalışanı bulunuyor.



Tüm dünyada 15 tasarım ve Ar-Ge merkezi bulunan marka, yılda 10 milyar doların üzerinde Ar-Ge yatırımı yapıyor. Kiichiro'nun yıllar önce yaptığı dönüşümü bugün torunu devam ettiriyor. 2009'da Toyota'nın Başkanı olan Akio Toyoda, markayı bir otomobil şirketi olmanın yanı sıra insanlık için ileri teknoloji ürünü her türlü çözümü üreten bir "mobilite" şirketine dönüştürmeyi hedefliyor. "Mobilite" çözümleriyle insanların özgürce hareket etmelerini ve hayatlarını kolaylaştırmayı hedefleyen marka, bu çerçevede tüm dünya ile aynı anda Türkiye'de de "Start Your Impossible" hareketini başlattığını duyurdu. "Start Your Impossible" hareketi ile; engellilerin, hastalıklarından dolayı hareketleri kısıtlı kişilerin, yaşlıların ve tüm bireylerin özgürce hareket etmelerini sağlayacak yüksek teknolojiye sahip ürünlerin toplumun hizmetine sunulması hedefleniyor.



BÜYÜK DEĞİŞİM BAŞLADI

Online düzenlenen toplantıda konuşan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Toyota'nın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de "büyük bir değişim ve dönüşümün" başlangıcını yaptığını söyledi. Bozkurt, "Başkanımız Akio Toyoda'nın da belirtmiş olduğu gibi, Toyota artık yalnızca bir otomobil firması değil, bir mobilite firması olacak. Markamız "herkes için mobilite" anlayışıyla, kişilerin ihtiyaçlarına göre mobilite teknolojilerini ve hizmetlerini geliştirecek" dedi.



100 YIL SONRASINA HAZIRLIK

İNSANLARIN günlük hayatlarında fayda sağlayacak mobilite çözümleriyle yeni bir dönemin başlangıcını yaptıklarını ifade eden Bozkurt, şöyle devam etti: "Toyota otomotiv ürünleriyle tüm toplumlara fayda sağlayacak yenilikleri sunmak için 85 yıldır aralıksız çalışıyor. Yarım yüzyıl önce hibrit teknolojisini ve sonrasında hidrojen yakıt hücreli araçlar başta olmak üzere birçok teknolojiyi geliştirdik. Toyota, bugün de toplumları 100 yıl sonrasına hazırlamak adına altyapı çalışmalarına şimdiden başlıyor. Engellilerin, yaşlıların, hareket zorluğu yaşayan hastaların ve günümüzde daha fazla kişisel hareket özgürlüğü isteyenlerin de bu isteklerini karşılarken, aynı zamanda geleceğin şehirlerini de tasarlıyoruz."

***



ALMANYA'DAN TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ'NE ÖVGÜ



ALMAN basınının en önemli ekonomi gazetelerinden Handelsblatt'ta yer alan haberde, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), elektrikli otomobil ekosistemi oluşturarak kendi "Tesla'sını" ürettiğine vurgu yapılarak, ülkenin ulusal ürün yelpazesine otomobilin de ekleneceği belirtildi. Haberde, TOGG tarafından üretilecek otomobilin satış fiyatının rekabetçi olması halinde bunun Alman otomobil pazarı için de cazip olacağı kaydedildi.



TÜRK TESLA'SI BENZETMESİ

Handelsblatt, Türkiye'nin Otomobili'ni üretmek için faaliyetlerini sürdüren TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'la röportaj yaparak, sayfalarında, "Türk Tesla'sı: Bosch'un eski yöneticisi Türkiye'yi elektrik otomobil çağına nasıl taşımak istiyor?" başlığıyla Türkiye'nin Otomobili'ne dair bir habere yer verdi. Handelsblatt, Karakaş'ın röportaj verdiği ilk yabancı yayın oldu. Haberde, Türkiye'nin Otomobili'ni üretmek için faaliyetlerini sürdüren TOGG'un, doğuştan yüzde 100 elektrikli SUV modelini 2022'nin sonunda Boğaz'daki üretim bandından indirmesinin beklendiği hatırlatılarak, "Gürcan Karakaş, projeyi yönetiyor ve kendini diğer yerleşik üreticilerden farklı görüyor" denildi.



SERMAYEYE ÖVGÜ

Haberde, Duisburg-Essen Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olan, ünlü otomobil uzmanı Ferdinand Dudenhöffer'ın Türkiye'nin yerli otomobili için ortaya koyduğu sermayeyi övdüğü belirtilerek, "İyi bir başlangıç için 3,3 milyar euro yeterli" şeklindeki değerlendirmesine yer verildi. Elektrikli otomobil pazarında birçok start-up şirketin fark edilmek için mücadele ettiği aktarılan haberde, TOGG CEO'su Karakaş için de, "İstanbul'daki toplantıda iyimserlik yayıyor" ifadeleri kullanıldı.



BAĞIMSIZ SANAYİ HAMLESİ

HANDELSBLATT gazetesinin haberinde, Türk hükümetinin birkaç yıldır bağımsız bir sanayi politikası izlediğine vurgu yapılarak, "Türk şirketleri, Türk Silahları Kuvvetleri için araç gereçlerin büyük bir bölümünü üretiyor. Kovid-19 yoğun bakım hastaları için ventilatörler, LED ekranlar, buzdolapları ve gemiler büyük ölçüde yerli olarak üretiliyor. Ulusal ürün yelpazesinde daha önce bir otomobil eksikti" denildi. TOGG'da tedarikçi ve hizmet sağlayıcıların çoğunluğunun yerli olacağı vurgulanan haberde, "Türkiye'nin Otomobili, tek bir batarya şarjıyla 500 kilometreye kadar yol alacak. Pil 30 dakika içinde yüzde 80'e kadar şarj edilebilir ve yerel olarak üretilecek" denildi.



ASTON MARTİN'İN İLK SUV'U SATIŞA SUNULDU

ASTON Martin tarihinin ilk SUV modeli DBX, Türkiye'de 575 bin eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Aston Martin Turkey İstanbul Yeniköy'deki Showroom'unda sergilenmeye başlanan DBX'in Arizona Bronze, Magnetic Silver, Minotaur Green, Onyx Black, Satin Silver Bronze, Stratus White, Xenon Grey renk seçenekleri bulunuyor. İngiliz markanın en teknoloji SUV olarak tanıttığı aracın kaportasının altında 550 bg ve 700 Nm tork üreten 4.0 lt V8 benzinli motor var.