Otomotivde Ekim rekoru

Otomotiv pazarı eylülün ardından ekimde de tarihi rekor kırdı. Binek otomobil ve hafif ticari araç satışları geçtiğimiz ay yüzde 93.0 artışla 94 bin 733 adet oldu. En yüksek ekim satışına ulaşıldı

Hükümetin aldığı önlemlerle üçüncü çeyrekte yaşanan güçlü toparlanma, son çeyrekte ise katma değerli üretim, ihracata ve istihdama dayalı modeli benimseyen yeni ekonomi döneminin sinyalleri belirginleşti. Ekimde 17.3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırılırken, Türkiye PMI verisi dünyada en yüksek yedinci ülke oldu. Yeni döneme ilişkin bir diğer veri de dün geldi. Binek otomobil ve hafif ticari araç satışlarında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ekim rakamına ulaşıldı. Türkiye otomotiv pazarında yaşanan canlılık ekimde de devam etti. Nisandaki yüzde 14.6 ile mayıstaki yüzde 2.4 düşüşün ardından, satışlar haziranda yüzde 66.3, temmuzda yüzde 387.5, ağustosta yüzde 134, eylülde ise 115 arttı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre binek otomobil ve hafif ticari araç pazarı ekimde yüzde 93.0 artışla 94 bin 733 adet oldu. Ekimde otomobil satışlarındaki artış yüzde 90.9, hafif ticari araç satışlarındaki artış ise yüzde 102.6 olarak gerçekleşti. ODD verilerine göre Ekim 2019'da 49 bin 75 adet, 2018'de 21 bin 571 adet araç satıldı.



TOPLAM PAZAR BÜYÜDÜ

Son 10 yıl içinde en yüksek satış ise 91 bin 752 adetle Ekim 2017'de gerçekleşti. Toplam pazar 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 48.7 arttı. 2020 Ocak-Ekim aylarında binek otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 78.1 artışla 588 bin 354 adet olarak gerçekleşti. Yılın ilk 10 ayında otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 73.1 artarak 465 bin 31 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 99.7 artarak 123 bin 323 adede ulaştı.



YIL SONU TAHMİNİ YÜKSELDİ

2020 Ekim'de benzinli otomobillerin pazar payı 49.8'e çıktı. Dizelin payı ise yüzde 41.4'e geriledi. Ekim 2019'da dizelin payı yüzde 48.6, benzinli modellerin payı ise yüzde 43.1 seviyesindeydi. Hibrit otomobillerin payı yüzde 219 gibi yüksek oranda artarak yüzde 2.7'den 4.5'e çıktı. En çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller oldu. 2020 otomotiv sektörü toplam pazarı tahmini ise 700- 750 bin adet aralığından 725-775 bine yükseltildi.