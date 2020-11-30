Türkiye dünya için parça üretecek

Küresel tedarik zinciri pandemide yeniden gözden geçirildi. Yetişmiş insan gücü, kaliteli üretim ve düşük maliyet gibi avantajlar Türkiye’nin parça tedarikinde merkez olmasının önünü açtı

Pandemi sürecinde dünya otomotiv endüstrisinde taşlar yerinden oynadı. Çin'de ortaya çıkan Covid-19 nedeniyle tedarik sanayisinde üretimin uzun süre durması ve dünyadaki birçok otomotiv fabrikasında üretimin aksaması, küreselleşmeyi masaya yatırdı. Firmalar daha sonra yaşanabilecek benzer durumlarda üretimin aksamaması için fabrikalara yakın bölgelerdeki yeni tedarikçilerle iş birliğini konuşmaya başladı. Çin bir süredir, Avrupa'ya uzaklık, lojistik sorunlar, yükselen maliyetler gibi nedenlerle eski cazibesini kaybetmeye başlamıştı. Pandemi ile birlikte yaşananlarla Çin daha fazla sorgulanmaya başladı.



2020'DE BAŞLADI

İşte bu tablo Türkiye için bir fırsat yarattı. Avrupa'ya yakınlık, yetişmiş insan gücü, tecrübe, kaliteli üretim ve düşük maliyet gibi avantajlar Türkiye'nin, parça tedarikinde merkez olmasının önünü açtı. Bu konuyu ilk değerlendiren Ford Otosan oldu. Şirket, Avrupa'daki Ford fabrikalarının parça tedarikinin Türkiye'den temini için çalışmaya başladı. Hatta bunun için 2020 başında 35 kişilik bir ekibin çalıştığı bir ofis kuruldu. Ford'un Fiesta, Mondeo gibi Avrupa'da üretilen binek modellerinin bazı parçaları Türkiye'den gidiyor. Şimdi de Tofaş, yerli tedarikçilerle FCA (Fiat Chrysler Automobiles) arasında köprü kurarak, pandemi sonrası yeni işbirlikleri ve ilave ihracat fırsatları yaratmak üzere bir adım attı. FCA ile yapılan anlaşmaya göre Türkiye'de üretilerek yurtdışına ihraç edilecek parçalar FCA'nın farklı ülkelerde üretimi gerçekleştirilen modellerinde kullanılacak. İlk etapta 15 tedarikçi ile çalışmaya başlanacak.



FIAT-CHRYSLER FABRİKALARINA İHRACAT

PANDEMI sürecinin küresel tedarik zincirinin yeniden gözden geçirilmesi ve potansiyel bir dönüşümün tetikleyicisi olduğunu söyleyen Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, şunları anlattı: "Türkiye'nin avantajlı konumu ve tedarik sanayisinin kalitesi önemli fırsatları beraberinde getirebilir. FCA ile Türkiye'deki tedarikçilerimizin teknik yetkinlik ve rekabetçilik kabiliyetlerini bir süredir paylaşıyorduk. Belirli parçaların teklifi için FCA ile beraber çalışmak üzere anlaştık. Bu çalışmayı, Tofaş'taki üretimden bağımsız olarak, tedarikçilerimize ilave ihracat hacmi yaratmak adına yapıyoruz."



OTODA YENİ HEDEF 900 BİN ADET

OTOMOTIV sektörü yıl sonuna bir ay kala pazar tahminlerini yeniden revize etti. Yıla 525- 600 bin adetlik pazar tahmini ile başlanırken, pandemi ile birlikte bu tahmin 450-500 bin adetlere gerilemişti. Hazirandan itibaren gerçekleşen satışlarla birlikte yılsonu pazar tahmini 650-700 bin adetlere yükseldi. Eylül-ekim satış rakamları tahminleri 750-800 bin adetlere çıkarttı. Şimdi ise 850-900 bin adetler konuşulmaya başlandı. Yeni Yaris'in online olarak gerçekleştirilen toplantısında açıklamalar yapan Toyota Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt, tedarikle ilgili bir sorun yaşanmazsa pazarın 2020 sonunda 800-900 bin adetlere ulaşabileceğini söyledi. Yılın tamamlanmasına bir ay kala talebin yoğun olarak devam ettiğini ifade eden Bozkurt, "Bu potansiyeli görüyoruz ancak üretimin sekteye uğramaması ve tedariğin aksamaması gerekir" dedi.



PAZARI ÜRETİM BELİRLEYECEK

Tüm dünya ile birlikte Türkiye'de de satış öngörüsünde bulunmak için üretimin talebe nasıl cevap vereceğinin önemine dikkat çeken Bozkurt, şunları söyledi: "Dünyanın farklı ülkelerindeki birçok tedarikçinin ürettiği binlerce parça içinden otomotiv sisteminin devamlılığı için tek bir parça bile hayati önemde. Vakaların artmasıyla birlikte üretim ve satış planlaması yapanlar çok zorlanıyor. Şu ana kadar üretim tarafı mevcut şartlara göre başarılı. Ancak vaka sayısı kontrol edilemezse, üretimin tekrar durma riski var."



YENİ YARİS'E YENİ NESİL MOTOR

TAMAMEN yenilenen dördüncü nesil Yaris Türkiye pazarında satışa sunuldu. Dördüncü nesil hibrit motora sahip Yeni Yaris, şehir içinde daha fazla elektrikli sürüş olanağı sunarken, bir önceki modele göre yüzde 20 daha az yakıt tüketimi sağlıyor. Yaris benzinli 209 bin 100 TL'den, Yaris Hybrid ise 299 bin 200 TL'den başlayan fiyatlarla showroomlardaki yerini aldı.



2021'DE FİLO İÇİN 28 BİN SİPARİŞ

TOYOTA'NIN ürün özellikleriyle sektörde pozitif ayrışmaya başlayan bir marka olduğuna dikkat çeken Bozkurt, şöyle devam etti: "Gelecek yıllarda ülkemizde sunulacak araçların Avrupa emisyon normlarına uygun olması nedeniyle avantajlı bir konumda olacağız. 2021 için bugünden sadece filo için 28 bin sipariş aldık. İşte bu nedenle 2021'de düşmesini beklediğimiz pazara rağmen payımızı artıracağımızı ve daha fazla araç satacağımızı öngörüyorum."