Otomotiv tedarik sanayisi pandemiye rağmen üretimini aksatmadı. İstihdamını artıran şirketler, fazla mesai yaptı, taşeron kullandı. Covid-19 testi pozitif olan ustalar işe gelmeyince, onların yerine yeni başlayan çıraklar işbaşı yaptı

Pandemi otomotiv tedarik sanayisinde üretimi ciddi şekilde etkilemeye başladı. Kasımda Covid-19 hastası olanlar ve temaslı şüphesiyle işe gelemeyenlerin oranı yüzde 5.3'e çıktı. Yani 100 çalışandan 5'i işbaşı yapamadı. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) tarafından yapılan ankete göre, önümüzdeki birkaç ay içerisinde pozitif vaka sayısının iki kat artarak yüzde 9.7'e çıkacağı tahmin ediliyor.



VERİMLİLİK DÜŞTÜ

Bu yaşananlara rağmen tedarik sanayisinde üretim aksamıyor. TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, üretimin devamlılığı için ek istihdam yaptıklarını, bu oranın yaklaşık yüzde 5 olduğunu kaydetti.







İlave istihdam sayesinde fabrikada Covid-19 vakası çıksa bile üretimin aksamadan sürdüğünü söyleyen Kanca, şunları anlattı:

"Bir anda şirketinizde 20-30 tane pozitif vaka çıkıyor. Bu 30 vakanın etrafında şüpheli-temaslı olan 60 kişiyle birlikte yaklaşık 80-90 kişi 15 gün işe gelmiyor. En iyi ustalarınız, en iyi çalışanlarınız da bu rakamın içinde. Uzman çalışan arkadaşlarımız hasta olduğunda onların yerine daha genç, tecrübesiz arkadaşlarımızı yönlendiriyoruz. Bu da verimliliği düşürüyor. Ama o süre içerisinde üretim durmuyor. Ana sanayi, müşteri ürün bekliyor."



2020 İHRACAT HEDEFİ 9 MİLYAR $

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı da ocak-ekim döneminde tedarik sanayisi ihracatının yüzde 15.3 düşüşle 7.5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. 2020 sonunda 9 milyar dolarlık ihracat öngördüklerini ifade eden Yazıcı, bu durumun şirketlerin cirolarını da etkilediğini anlattı. Yazıcı, tedarik sanayisinin ciro kaybının 2020'de toplam 3.4 milyar dolar civarında yani 25 milyar TL civarında olacağını kaydetti.



ÇALIŞAN BULMAK ZOR

Otomotivde üretim yapmanın maddi ve manevi ciddi maliyeti olduğunu söyleyen Kanca, yöneticilerin zamanının büyük bir kısmını hastalığın yayılmasını engellemeye yönelik tedbirlere ayırdığını anlattı.

Kanca, şunları söyledi: "Her pozitif haber bizleri çok üzüyor. Diğer tarafta, yani maddi olarak da ciddi bir yük var. Örneğin servis araçları en fazla yüzde 50 doluluk ile çalışıyor. Aynı anda çalışan kişi sayısını azaltmak için vardiya sayısı 3'e çıkartıldı. Ayrıca taşeron hizmeti alınıyor. Çalışan bulmak oldukça zor. Hiçbir şekilde çözüm bulunmazsa şirket dışına iş verilerek fason üretim yapılmaya çalışılıyor.

Üretimin aksamaması için fazla mesai yapılıyor. Hepimizde hastalık endişesi var. İnsanlara böyle bir dönemde "Fazla mesaiye kal, hafta sonu da çalışmaya gel" demek kolay değil. Bu açıdan zor ve bunun da ciddi bir maliyeti var. Evet, diğer sektörlerden daha iyi bir noktadayız. Ama tedarik sanayisi, maliyetler karşısında oldukça zorlanıyor."