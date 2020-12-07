Avrupa’da ilk üretici oldu

Avrupa’nın yüzde 100 elektrikli ve Seviye 4 otonom özelliklerine sahip ilk toplu taşıma aracı ‘Otonom Atak Electric’ Bursa’da üretilmeye başladı

60 yıllık bir geçmişe sahip Türkiye otomotiv sanayisi geleceğe hazırlanıyor. Elektrikli otomobil ve hafif ticari araç üretimi için yatırımlar sürerken, otonom ve bağlantılı araçlar konusunda da çalışmalar yapılıyor. Ford Otosan, Karsan ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) otomotiv sanayinin dönüşümü konusunda başı çekiyor. İlk müjdeli haber ise Türkiye'nin çok markalı araç üreticisi Karsan'dan geldi. Türkiye otomotiv sanayisi için tarihi bir başarıya imza atan şirket, 2020 başında duyurduğu otonom teknolojili Atak Electric'in üretimine başlayarak Avrupa'nın ilk Seviye 4 otonom otobüs üreticisi oldu. Karsan'ın Ar-Ge ekibi tarafından yürütülen projede, bir başka Türk şirketi ADASTEC ile iş birliği yapıldı. ADASTEC tarafından geliştirilen Seviye 4 otonom yazılımları, Atak Electric'in elektrik-elektronik mimarisine ve elektrikli araç yazılımlarına entegre edildi.



İLK TESLİMAT 2021'DE

Karsan CEO'su Okan Baş, ağustosta ilk prototipini tamamladıkları otonom aracın kısa süre içinde Avrupa'nın dikkatini çektiğini ve Romanya'nın teknoloji şirketleriden BSCI'den ilk siparişi aldıklarını söyledi. 2021 başında ilk teslimatı yapmayı planladıklarını ifade eden Baş, "Bu siparişle, 8 metre sınıfında Avrupa'da ilk elektrikli otonom proje satışını da gerçekleştirmiş olacağız" dedi. Elektrikli, hibrit motorlu veya yakıt hücreli araçların payının her geçen gün arttığına dikkat çeken Baş, şöyle devam etti: "Karsan olarak biz de yüzde 100 elektrikli toplu taşıma çözümleri sunuyoruz. Bir yıl gibi kısa sürede seri üretimlerine başladığımız Jest Electric ve Atak Electric, yeni teknolojinin ihracatı bakımından ülkemizin en önemli modelleri arasında yer alıyor. Ancak, bunun sadece elektrikli araçlarla sınırlı kalmayacağının farkındayız. Çünkü gelecek bağlantılı ve otonom araçlarda olacak. Bir ekosistem içerisinde birbiriyle iletişim kuran araçlar hem daha temiz yarınları hem de ulaşımda maksimum güvenliği sağlayacak. İşte bu noktadan hareketle Otonom Atak Electric'i üretim bantlarımızdan indirmenin büyük gururunu yaşıyoruz."



KENDİ KENDİNE ŞERİT DEĞİŞTİRİYOR

OTONOM sürüşte beş temel seviye bulunuyor. Seviye 4 otonomda, belirlenmiş rotalarda, direksiyonun tüm kontrolü, frenleme ayarı, hızlanma/yavaşlama özellikleri, araç ve yol takibi görevleri, sürücüye gerek kalmadan, akıllı sistemler tarafından kontrol ediliyor. Bu seviyede ayrıca, trafiğin akışına göre karar gerektiren dönme, sinyal verme ve şerit değiştirme gibi eylemler araç tarafından yapılıyor.