Otomotivden ‘kibar’ca çıkıyor

Kibar Holding, Hyundai Assan’daki yüzde 30 hissesini ortağı Hyundai Motor Company’e devrediyor. Kibar Holding, sağlanacak kaynağı daha verimli alanlarda kullanmak istiyor

1994'te Hyundai Motor Company ortaklığı ile İzmit'te otomobil üretimine başlayan Kibar Holding, otomotiv sektöründen çıkıyor. Hyundai Assan'daki yüzde 30'luk payını Güney Koreli şirkete devretmeye hazırlanan Kibar Holding, hisse satışından gelecek kaynağı başka alanlarda kullanmayı planlıyor. İki ortak, satış için anlaşırken Hyundai Assan'da yüzde 70 payı bulunan Hyundai Motor Company, hisse devri için Rekabet Kurumu'na başvurdu. Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan başvuruda, "Hyundai Motor Company (HMC) tarafından Hyundai Assan Otomotiv Sanayi'nin (HAOS) tek kontrolünün Kibar Holding'den hisse alımı yoluyla devralınması işlemine izin verilmesi talebi" denildi.



DENİZ AŞIRI İLK ÜRETİM TESİSİ

Kibar Holding, 1989 sonunda Hyundai Motor Company'nin Türkiye distribütörlüğü ile otomotiv sektörüne girdi. Daha sonra 1994'de Güney Koreli Hyundai ile Hyundai Assan'ı kurarak İzmit'te üretime başladı. Hyundai Motor Company'nin denizaşırı ülkelerdeki ilk üretim merkezi olan Hyundai Assan, markanın küçük otomobil üssü konumunda bulunuyor. Hyundai'nin Avrupa'ya açılan kapısı olan Hyundai Assan, İzmit'te ürettiği i10 ve i20 modellerini 40'dan fazla ülkeye ihraç ediyor. Şirketin çalışan sayısı 2 bin 500.



ÜÇÜNCÜ MODEL GELİYOR

Hyundai Assan, i10 ve i20'den sonra İzmit'te üçüncü bir model daha üretmeye hazırlanıyor. 2021'de seri üretimine başlanacak Bayon adındaki B-SUV araç, Avrupa ülkelerine ihraç edilecek. Şirket, B-SUV üretimi için 70 milyon euro yatırım yaptı. Bu arada Hyundai Assan, Türkiye'de hibrit üretimi gerçekleştiren dört firma arasında bulunuyor.



YENİ SEKTÖRLERE YATIRIM YAPACAK

Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, hisse devri ile ilgili olarak, "Hisse devri sonrasında temsili ortaklığımız ve işbirliğimiz devam edecek. Pandemi sürecinde konvansiyonel iş kollarında zorluklar ortaya çıktı. Bazı iş kollarında da yeni fırsatlar olduğu görüldü. Standart, rutin konvansiyel iş kollarından çıkıp, global rekabete açık alanlarda yer almalıyız. Daha aktif olabileceğimiz, katma değer yaratacak alanlar var" diye konuştu.



KİBAR HOLDİNG'İN PAYI YÜZDE 30

Hyundai Assan'ın 2010'daki sermaye artırımına katılmayan Kibar Holding'in payı yüzde 15'e inmişti. Daha sonra bu yüzde 15'i 75 milyon dolara almıştı.