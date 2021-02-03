AK Partili Şenocak'tan CHP'li Kılıçdaroğlu'nun 'evlatlarım' sözlerine sert tepki

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "İBB söz verdiği binlerce deprem konutundan 1,5 yılda bir tane dahi yapmadı. Oysa bütçeden de pay aldılar. 1,5 yılda yapması gereken konut sayısının ne olduğunu biliyorlar, 'Ne kadarını yaptınız?' diye soruyoruz. Sıfır." dedi.

AK Parti Beşiktaş 7. Olağan İlçe Kongresi, BJK Süleyman Seba Spor Salonunda delegelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Şenocak, burada yaptığı konuşmada, bugün İstanbul'daki ilçe kongrelerinin tamamlanacağını, 24 Şubat'ta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul İl Kongresi'nin gerçekleştirileceğini hatırlattı.

"İBB BAŞKANI KENDİ İŞİNİN DIŞINDA HER ŞEYLE UĞRAŞIYOR!"

Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere değinen Şenocak, "Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye'mizin köklü bir üniversitesi. Burada şu anda bir rektör ataması var. Burada aman aman tarihini değiştirecek bir hamle olmadı. Bir rektör ataması yapıldı." diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN SKANDAL SÖZLERİ

Amaçlarının Türkiye'ye hizmet olduğunu, gece gündüz milletin menfaati için çabalamaya devam edeceklerini anlatan Şenocak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün bakıyorsunuz İstanbul'da beceriksiz bir büyükşehir belediye başkanı var, kendi işinin haricinde her şeyle uğraşıyor. Malum bunlar İstanbul'da Gezi olayları olurken halkı sokağa davet eden zihniyet. Bunlar darbe gecesi millete 'Evden çıkmayın.' diye söyleyen insanlar. Polise taş atan bir kişi militan mıdır, değil midir? 15 Temmuz gecesi sokaklara çıkan, darbeyi bastırmak isteyen halkın karşısında yer almadılar mı? Geçmişte doğu ve güneydoğuda tüneller kazılırken polislerimizi, askerlerimizi şehit edenlere, o teröristlere 'arkadaşlarımız' diye hitap etmiştir Kılıçdaroğlu. Bugün bakıyorsunuz Boğaziçi Üniversitesinde eylemde bulunup gözaltına alınan DHKP/C'liler için ne diyor 'evlatlarım.' Ama milletimiz kime evlat, kime arkadaşlar denir çok iyi biliyor."

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) herhangi bir hizmet sunmadığını savunan Şenocak, "İBB söz verdiği binlerce deprem konutlarından 1,5 yılda bir tane dahi yapmadı. İstanbul'da 1,5 yılda ne yaptılar? Deprem ülkesiyiz. Oysa bütçeden de pay aldılar. 1,5 yılda yapması gereken konut sayısının ne olduğunu biliyorlar, 'Ne kadarını yaptınız?' diye soruyoruz. Sıfır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından divan heyeti oluşturuldu. Raporlar okunarak delegelerin oylamasına sunulmasından sonra ilçe başkanı seçimine geçildi.