SON DAKİKA: CHP’de zincirleme şantajın mesajları





NE KADAR İSTEYECEKSİN

Eler'in, Cahit Alma'ya yazdığı çok sayıda mesajdan birinde Karabat'ın eşi varken aramadığını söylüyor ve "Ne kadar isteyeceksin. (Cahit Alma- 3 Milyon) Bu kadar mı?" diye yazıyor. Cahit Alma'ya bir bankaya ait IBAN numarası göndererek "Salı günü herkes parasını alsın rahat etsin" diyor. 21 Eylül'de de Karabat'ı "Bak sizi de unuttum sanmayın selam olsun namuslu ayaklarıyla siyaset yapmaya çalışan namussuz şahıslara!" mesajıyla tehdit ediyor.