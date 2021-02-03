Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan AK Parti İl Kongreleri'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Artvin - Bilecik - Çankırı - Gaziantep - Iğdır 7. Olağan İl Kongreleri'ne canlı bağlantıyla katılıyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Ay sonuna kadar tüm il kongrelerimizi bitiriyoruz. Bu kongrelerimizi elbette temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek yürütüyoruz. Kongrelerimizi adeta enerjimizi yenilediğimiz, demokrasi şölenlerine çeviren tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Teşkilatlarda görev almış tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

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Siyasette hizmet mücadelesi bir bayrak yarışı gibidir. Unutmayın, davası hak olanın yardımcısı haktır. Hak olan davada zaferde muhakkakdır şiarıyla, gece gündüz milletimizin gönlüne girmenin yolunu arayacağız. Teşkilatlarda görev alacak kardeşlerimden bunu istiyorum.

Türkiye olarak bir yandan salgınla mücadele ederken, diğer yandan da siyasi ve ekonomik hedeflerimizi hayata geçiriyoruz. Uluslararası alanda ülkemizin menfaatlerini korumak için kararlı bir mücadele gösteriyoruz. Terör örgütlerine karşı kararlı bir duruş sergiliyoruz. Yeni kazanımlar için yeni adımlar atmanın hazırlıklarını yürütüyoruz. Küresel siyasal ve ekonomik dengeler sarsılırken, ülkemizin kendisine önemli bri yer sağlamasını hedefliyoruz.

CHP'YE SERT TEPKİ

CHP, 7/24 açık bir yalan partisidir. Başındaki adamda 7/24 yalan söyleyen bir adama dönüşmüştür. CHP'den bizim beklentimiz yok. Kendi içindeki taciz ve tecavüz skandallarını halletseler yeter.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERİSTESİ'NDE PROVOKASYON

Terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri biz ülkemizin gerçek manada milli ve manevi değerlere sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz. Siz öğrenci misiniz, siz talebe misiniz yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan orayı işgale kalkışan terörist misiniz? Buna fırsat vermeyeceğiz, gereği neyse yapmaya devam edeceğiz. Artık bu ülke Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak, yaşatmayacaktır. Bay Kemal sen terörist arkadaşlarınla devam edeceksen buyur o yola devam et. LGBT yok böyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir.

"SEÇİM GÜNÜNE KADAR ADIM ATMADIK YER BIRAKMAYACAĞIZ"

Milletimiz sağlıktan eğitime, tarımdan sanayiye kadar hangi alanda nasıl hizmet verdiğimizi çok iyi biliyor. Bu yüzden sizden son 18 yılda yaptığımız hizmetleri farklı yönleriyle anlatıp sürekli hatırlatmanızı istiyoruz. Seçim gününe kadar adım atmadık tek karış yer, elini sıkmadığımız tek bir vatandaşımız kalmadan koşturacağız. Bu yüzden teşkilatlarımızın tüm bireylerine önemli görevler düşüyor.

Yeni anayasa çalışmalarına Cumhur İttifakı ile birlikte öncülük edeceğiz. Böylesine kapsamlı bri çalışma ülkedeki tüm kesimlerin içinde yer almasıyla anlamlı bir hale gelecektir. Tüm