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haberi: 'de polise saldıran vandallarla ilgili flaş gelişme! açıkladı

haberi: Rıhtım'da yasa dışı eyleme geçen provokatörlerden polise saldırdığı tespit edilen 8 şahıstan 5'inin yakalandığını duyurdu. 3 şahsın yakalanması için çalışmanın devam ettiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 4.2.2021 07:55 Son Güncelleme: 4.2.2021 08:09 ABONE OL
Son dakika haberi: Kadıköy'de polise saldıran vandallarla ilgili flaş gelişme! İstanbul Valiliği açıkladı

Son dakika haberi: İstanbul Valiliği Kadıköy Rıhtım'da yasa dışı eyleme geçen provokatörlerin polise saldırdığı tespit edilen 8 şahıstan 5'inin yakalandığını duyurdu. Valilik konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Y.A.K., N.E., M.C.D., Ö.Ş., A.K. isimli 5 şüpheli şahıs yakalanmıştır. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." dedi.

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Valilik şu açıklamayı yaptı:

"Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs girişinde 01Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan yasa dışı gösterilerde güvenlik güçlerine mukavemet eden bazı şahısların gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla 02 Şubat 2021 Salı günü Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda toplanan ve yasa dışı eylem yapan şahıslardan; Emniyet mensuplarının kullandığı araçları taşlayan, güvenlik güçlerine görev yapılmasını engellemek için saldırılarda bulunan, çöp konteynırlarını devirip yakan ve çevreye zarar veren 8 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik bugün İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gerçekleştirilen çalışmalarda; Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Y.A.K., N.E., M.C.D., Ö.Ş., A.K. isimli 5 şüpheli şahıs yakalanmıştır. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

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Son dakika haberi: Kadıköy'de polise saldıran vandallarla ilgili flaş gelişme! İstanbul Valiliği açıkladı
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