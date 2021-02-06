Clubhouse uygulamasında şoke eden detay! Odalardan bu sebeple atılıyorlar...

Son günlerde oldukça popüler bir hale gelen ve yalnızca davet bağlantısı yoluyla kullanılabilen bir uygulama olan Clubhouse'a ilgi her geçen gün artıyor. Ancak Clubhouse'da güvenlik açıklarının yanı sıra dijital faşizm uygulamalarının da bulunduğuna dikkat çeken Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, uygulamadaki sohbet odalarında yaşanan olumsuz durumları dijital faşizm olarak değerlendirdi.
Clubhouse'da çeşitli konularda açılan sohbet odalarına katılım sağlayan kullanıcılar ilgilerini çeken konular hakkında diğer katılımcılar ile sohbet etme şansına sahip. Dünya'da ve ülkemizde pek çok ünlü ismin de yer aldığı platformda açılan sohbet odalarında dijital faşizm uygulamalarının bulunduğuna dikkat çeken Eraslan, "Clubhouse'daki sohbet odalarında hâkim görüşün dışında, farklı bir fikir ifade eden kullanıcılar sohbet odasından atılıyor.
Uygulamada konu fark etmeksizin farklı görüşlere yer verilmemesi ve kullanıcıların grup içerisinde dışlanması, hatta gruptan atılması platformda demokratik bir ortam olmadığını gözler önüne sermektedir." ifadeleri ile platformu eleştirdi.
Hakim görüşün dışında görüş bildiren kullanıcıların sohbet odalarından atılmasının demokrasi ortamını bozduğunu belirten Eraslan, "Clubhouse bir sesli sohbet uygulamasıdır. Uygulamanın temel mantığı ise kullanıcıların ilgilerini çeken konularda diğer kullanıcılar ile bir tartışma ortamı yaratarak fikir alışverişinde bulunmasıdır.
Fakat açılan sohbet odalarında bu durumun tam tersinin yaşandığı görülmektedir. Sohbet odalarında çoğunluğun düşüncelerinden farklı görüş bildiren ya da yeni yaklaşımlar ortaya koyan kullanıcılara saygı duyulmamakta, bu kullanıcılar grup tarafından dışlanarak, kimi zaman çeşitli hakaretlere maruz kalarak ve küçümsenerek gruptan atılmaktadır. Burada bir özgürlük ortamından
bahsetmek asla mümkün değildir. Farklı görüşlere hoşgörü bulunmuyor. Bu sebeplerle Clubhouse mikro bir dijital faşizm aracı olarak değerlendirilebilir." açıklamalarında bulundu.