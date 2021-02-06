Clubhouse uygulamasında şoke eden detay! Odalardan bu sebeple atılıyorlar...

Fakat açılan sohbet odalarında bu durumun tam tersinin yaşandığı görülmektedir. Sohbet odalarında çoğunluğun düşüncelerinden farklı görüş bildiren ya da yeni yaklaşımlar ortaya koyan kullanıcılara saygı duyulmamakta, bu kullanıcılar grup tarafından dışlanarak, kimi zaman çeşitli hakaretlere maruz kalarak ve küçümsenerek gruptan atılmaktadır. Burada bir özgürlük ortamından

bahsetmek asla mümkün değildir. Farklı görüşlere hoşgörü bulunmuyor. Bu sebeplerle Clubhouse mikro bir dijital faşizm aracı olarak değerlendirilebilir." açıklamalarında bulundu.

Sosyal medya bunu konuşuyor! Clubhouse nedir, nasıl üye olunur? Clubhouse'a davetiye nereden alınır?

Herkes Clubhouse'u konuşuyor! Peki Clubhouse nedir, nasıl kullanılır? Clubhouse davetiyesi nasıl alınır?

Son dakika: Uzman isimden Clubhouse uyarısı: Çok ciddi güvenlik açıkları var! Ödeme bilgileri bile depolanıyor...