Son dakika: FETÖ’ye ilk tokat 7 Şubat’ta atıldı





Diyarbakır'daki bir toplantıda kumpas sonucu gözaltına alınacak olan Fidan'a sorulabilecek soruların planlaması yapıldı. Talimat bizzat ilgili ünitelerden sorumlu bölge imamı veya Türkiye imamı tarafından ABD'ye gidilerek alındı. Özgür ve Şahin, 7 Şubat MİT kumpas soruşturmasının bilgilerini FETÖ elebaşına aktarmak ve onay almak için kuryelik yaptı.