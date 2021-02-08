Muharrem İnce’nin istifa açıklamasındaki kritik şifreler… Okan Müderrisoğlu A Haber’de değerlendirdi

Muharrem İnce'nin istifa açıklamasını değerlendiren Okan Müderrisoğlu A Haber ekranlarında şunları söyledi:

Muharrem İnce'nin CHP artık bir tabela partisidir söylemleri önemli. Sadece CHP'ye muhalefet değil Cumhur İttifakı'na da muhalefet konusunda kendisine bir misyon biçtiğini görüyoruz.

Okan Müderrisoğlu Muharrem İnce'nin CHP'den istifa kararını değerlendirdi | Video

"CUMHUR İTTFAKI'NA MUHALEFET ETSE DE ULUSAL ÇIKARLARI GÖZETECEK"

Okan Müderrisoğlu Muharrem İnce'nin istifa ederken kullandığı ifadeleri değerlendirmeye şöyle devam etti:

CHP yönetiminin mutsuz vekilleri bir arada tutmak için partinin ağır abilerini deveye soktuğu anlaşılıyor. Muharrem İnce'nin gelecekteki yürüyüşünü görmek gerekiyor. Muharrem İnce bir yandan Cumhur İttifakı'na muhalefet edecek bir yandan da CHP'nin dış politik denklemdeki görüşmelerini sorgulamaya devam edecek. Ancak Cumhur İttfakı'na muhalefet etse de ulusal çıkarları gözetecek. 2021'in sonbaharında Memleket Hareketi'nin mecliste grup olarak görebiliriz.

"İMAMOĞLU VE KILIÇDAROĞLU ARASINDA 9 KAT FARK VAR"

CHP de bir yandan doğrudan Cumhur İttifakı'nı hedef alacak bir yandan da kapalı ortamlarda korku empoze ederek parti tabanını ve parti merkezini bir araya getirmeye çalışacak. Bugün elimize ulaşan bir ankete göre Türkiye'nin sorunlarını kim çözer sorusuna verilen cevapta Erdoğan açık ara önde. Bu ankette Ekrem İmamoğlu'nun ismi ile Kemal Kılıçdaroğlu ismi arasında 9 kat fark var. Bu durum vehameti çok net bir şekilde ortaya koyuyor.