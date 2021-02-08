SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması!

SON DAKİKA HABERİ: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, 15 Şubat'ta köy okullarının eğitime başlayacak olmasını değerlendirdi, 'Yeni bir dönem başlıyor' yorumunda bulundu. Bakan Selçuk, 1 Mart'ta başlaması planlanan kademeli yüz yüze eğitim ile ilgili de önemli ifadeler kullandı.
SON DAKİKA: MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Milli Eğiti Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat'tan itibaren köy okullarının yüz yüze eğitime geçecek olmasını değerlendirdi; "15 Şubat itibariyle yeni bir döneme başlıyoruz. Dileğimiz salgının en kısa sürede bir engel olmaktan çıkması ve okullarımızın yine sizlerle ve çocuklarımızla hayat bulması; alışık olduğu seslere, renklere, yüzlere ve doğal ritmine kavuşması." dedi.
"KISA VADEDE MÜMKÜN DEĞİL"
Bakan Selçuk, 1 Mart'ta başlayacak yüz yüze eğitime de değindi. Bakan Selçuk, kademeli yüz yüze eğitime vurgu yaptı, kısa vadede tamamen yüz yüze eğitimin mümkün olmadığının altını çizdi.
Bakan Selçuk, "Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda tam zamanlı yüz yüze eğitme geçmesi kısa vadede mümkün görülmüyor" ifadelerini kullandı.