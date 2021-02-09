Son dakika | FETÖ'nün işkenceleri deşifre oldu! Dosya raftan indi

Son dakika... FETÖ'nün aralarında darbe girişiminden tutuklu eski generallerinin de yer aldığı işkence timi deşifre oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hava Harp Okulu'ndaki işkenceci askerler hakkında yürütülen 'Vefa' soruşturmasında 150 şüpheli hakkında işlem başlatılmasına karar verildi.
İşkenceci generaller arasında 15 Temmız hain darbe gecesi Ankara'yı bombalayan F16'lara havada yakıt sağlayan tanker uçakların kaldırılması emrini veren eski Tuğgeneral Bekir Ercan Van, eski Tümgeneral Fethi Alpay ve TBMM'yi bombalama emrini veren eski pilot Yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı gibi isimler yer aldı.
107'sinin darbe girişimi nedeniyle halen cezaevinde olduğu öğrenilirken, aralarında eski Albay ve Yarbay'ların bulunduğu 43 şüphelinin gözaltına alınmasına yönelik İstanbul merkezli 15 ilde operasyon düzenlendi.
150 ŞÜPHELİ VAR
Askeri savcılığın 2013 yılında Hava Harp Okulu'ndaki işkenceci askerler hakkında takipsizlik verdiği dosyayı raftan indirerek tekrar ele alan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Vefa' soruşturmasında bugün önemli bir gelişme yaşandı. Başsavcı İsmail Uçar ve Başsavcı vekili Mesut Erdinç Bayhan'ın koordinesinde Cumhuriyet Savcısı Levent Bilgi tarafından yürütülen soruşturma dosyasında, Hava Harp Okulu'nda FETÖ/PDY yapılanmasına üye olmayan askeri öğrencilere işkence yapan ve halen muhtelif cezaevlerinde bulunan 107 şüphelinin de içinde bulunduğu toplam 150 eski asker şüpheli olarak yer alıyor.
FETÖ'NÜN İŞKENCELERİ BEYİN GÖÇÜNE SEBEP OLDU
Şüpheli sayısının, müşteki ifadeleri ve başvuruların fazla olması nedeniyle genişleyeceği öngörülürken, FETÖ'cü askerlerin işkencelerinin beyin göçüne neden olduğu ortaya çıktı. Hava Harp Okulu'ndan ayrılmak zorunda kalan askeri öğrenciler arasında Fransa ve Hollanda'da uçak mühendisi olarak görev yapan mağdur öğrenciler yer alıyor. FETÖ'cü askerlerin işkencesine uğrayan mağdur öğrenciler arasında yine aynı şekilde 3 Tıp Fakültesi öğrencisi, 2 Cumhuriyet Savcısı ve yüzlerce ismin THY'de pilot olarak görev yaptığı edinilen bilgiler arasında yer aldı.
İŞKENCECİ GENERALLER
Tutuklu olup haklarında adlı işlem başlatılan 107 şüpheli arasında, eski Tümgeneral Fethi Alpay, Ankara'yı bombalayan F16'lara havada yakıt sağlayan tanker uçakların kaldırılması emrini veren eski Tuğgeneral Bekir Ercan Van, Cumhurbaşkanı'na suikast ekibinde yer alan eski Binbaşı Taner Berber, TBMM'yi bombalama emrini veren eski pilot Yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı, Hava pilot kurmay Yarbay Gürcan Anılırcan, eski Üsteğmen Kerime Güney, eski Üsteğmen Müslüm Macit ve eşi halen savcı olarak görev yapan Üsteğmen Musa Ekmekçioğlu gibi isimler de yer aldı.
42 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ(PDY) içinde örgüte mensup olmayan askeri öğrencilerin, yaptıkları baskı ve işkenceyle askeri okullardan ayrılmasına neden olan 1'i görevde 43 askere operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul merkezli 15 ilde yakalama ve gözaltı işlemi yapıldı. 42 şüpheli gözaltına alındı. Eşi halen savcı olan eski Hava Pilot Üsteğmen Musa Ekmekçioğlu'nun da gözaltına alınan isimlerden olduğu öğrenildi.
İŞKENCEDEN YARGILANACAKLAR
Şüphelilerin, "Müteaddit Kez Astlarına İşkence Yapılması Hususunda Emir Vermek ve Müteaddit Kez İşkence Yaptırmak, Müteaddit Kez İşkence Yapılmasına Göz Yummak Suretiyle Suçun Örgütlü ve Planlı Bir Şekilde İşlenmesine Göz Yummak" suçlamasıyla gözaltına alındıkları öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.