Son dakika | FETÖ'nün işkenceleri deşifre oldu! Dosya raftan indi

42 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ(PDY) içinde örgüte mensup olmayan askeri öğrencilerin, yaptıkları baskı ve işkenceyle askeri okullardan ayrılmasına neden olan 1'i görevde 43 askere operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul merkezli 15 ilde yakalama ve gözaltı işlemi yapıldı. 42 şüpheli gözaltına alındı. Eşi halen savcı olan eski Hava Pilot Üsteğmen Musa Ekmekçioğlu'nun da gözaltına alınan isimlerden olduğu öğrenildi.