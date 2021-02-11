Son dakika: Pençe Kartal-2 Harekatı böyle başladı! Kuş uçumu 40 kilometre uzaklık: 'PKK hiç böyle baskın yememişti'

Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Sınır içinde Eren operasyonları ile nefes aldırılmayan teröristler, son darbeyi Pençe Kartal-2 Harekatı ile Gara'da yedi. Terör örgütünün erişilmez, ulaşılmaz olarak gördüğü, kurtarılmış bölge olarak ilan ettiği Irak'ın içindeki Gara dağına hava hücum harekatı ile özel kuvvetler girdi. Çatışmalarda çok sayıda PKK unsuru ve mühimmatı yok edildi. Operasyon ile ilgili bilinmeyen detayları Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar sabah.com.tr'ye anlattı. Ağar, PKK'ya yapılan harekatın bugüne kadar görülmemiş özellikler taşıdığını bildirdi.
"PKK'NIN EN GÜVENDE EN DOKUNUMAZ HİSSETTİĞİ YERDİR GARA"
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Pençe Kartal-2 Harekatı'na ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Gara, PKK'nın kendini en güvende, en dokunulmaz hissettiği alandır. Türkiye'den bağımsız bir alanda gerçekleşen bir harekat söz konusu. Bir baskın harekatı, sofistike silahlar ve işlemlerin kullanıldığı müşterek bir harekat." dedi.
"PKK HİÇ BÖYLE BİR BASKIN YEMEMİŞTİ"
Terör ve Güvenlik Uzmanı Ağar, Gara'daki harekatın görülmemiş bir baskın olduğunu ifade etti, "PKK hiç böyle bir baskın yememişti. Özelliği şudur; baskını Türk tarafından bekliyorlardı. Ama harekat Irak tarafından yapıldı." diye konuştu.
"MESAJ ŞU: İSTEDİĞİM YERDE VE ZAMANDA KANDİL'E HAREKAT YAPARIM"
Ağar, 'Kendilerini orada çok güvende hissediyorlardı' dedi, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu harekatın anlamı şu; böyle bir harekatın altına imza atan TSK, istediği yerde, istediği zamanda Kandil'e harekat yapabileceğini ispatlamış oldu. Bu anlamda çok önemli.
"KARADAN GİRMEDİLER, UÇARBİRLİK HAREKATI YAPTILAR"
Ağar, PKK'ya karşı uçarbirlik denilen harekatın devreye sokulduğunu, özel kuvvetlerin hava hücumu ile bölgeye girdiğini ifade etti. Ağar, sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede harekatı şöyle özetledi:
Karadan girmediler. Uçarbirlik harekatı yapıldı. Hava hücum harekatı ile operasyon gerçekleşti.
Etki odaklı harekat, yüksek değerlikli terör hedeflerine karşı ilerleyen bir harekat var. Harekat özel kuvvetlerin katılımıyla gerçekleşiyor. Müşterek ve sofistike bir harekat.
"IRAK ORDUSUNUN BUGÜNE KADAR GİREMEDİĞİ BİR YER"
Ağar, Gara'nın stratejik açıdan örgüt için oldukça önemli olduğunu vurguladı. Ağar, psikolojik açıdan da örgüte darbe vurulduğunu ifade etti. Ağar, sözlerini şöyle sürdürdü:
Gara PKK'nın en güvende, dokunulamaz, girilemez, ulaşılamaz hissettiği yerdir. Burada tahminim 500 kadar terörist var. Gara Irak ordusunun bugüne kadar giremediği bir yer. PKK'nın kurtarılmış dediği bir yer burası. En zor, en hırçın coğrafyada PKK'ya büyük bir baskın yapıldı.
"BİZE KOMŞU OLAN DAĞ BLOĞUNDA DEĞİL: KUŞ UÇUMU 40 KM"
Ağar, harekatın yapıldığı coğrafyanın zorluğu kadar, Türkiye ile bağlantısı olmamasının önemine de vurgu yaptı. Ağar, konuya ilişkin son olarak şunları söyledi:
Sınırdan çok uzak. Bize komşu olan dağ bloğunun içinde değil. Bir çöküntü var ondan sonra başlıyor. Çukurca'dan kuş uçumu 40 kilometre mesafede bir uzaklıktan bahsediyoruz.