Son dakika: Pençe Kartal-2 Harekatı böyle başladı! Kuş uçumu 40 kilometre uzaklık: 'PKK hiç böyle baskın yememişti'

"BİZE KOMŞU OLAN DAĞ BLOĞUNDA DEĞİL: KUŞ UÇUMU 40 KM"

Ağar, harekatın yapıldığı coğrafyanın zorluğu kadar, Türkiye ile bağlantısı olmamasının önemine de vurgu yaptı. Ağar, konuya ilişkin son olarak şunları söyledi:

Sınırdan çok uzak. Bize komşu olan dağ bloğunun içinde değil. Bir çöküntü var ondan sonra başlıyor. Çukurca'dan kuş uçumu 40 kilometre mesafede bir uzaklıktan bahsediyoruz.