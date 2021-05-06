Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika paylaşımı! 'etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 70 oldu' İşte o görüntüler...

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ait yeni görüntüleri "Teröristler için kaçış yok! Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 70 oldu" notu ile paylaştı.