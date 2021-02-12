Gülen’in taktığı apoletleri söküldü! Serdar Atasoy, generallikten er statüsüne düşürüldü

Piyade kurmay albay rütbesindeyken 30 Ağustos 2020 Yüksek Askeri Şura kararıyla tuğgeneralliğe terfi ettirilen Serdar Atasoy, ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığına atandı. Milli İstihbarat Teşkilatı ve emniyet birimlerinin çalışması sonucunda FETÖ ile irtibatı tespit edilen Atasoy, bu göreve başlamadan kısa süre önce Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı, daha sonra da 4. Kolordu Komutanlığı emrine verildi, ardından emekliye ayrıldı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki(TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT) tarafından sivil asker imamının kullandığı patates hattın deşifre edilmesinin ardından emekli olan Serdar Atasoy, 27 Ocak'ta gözaltına alındı.

28 YIL AKTİF ÖRGÜTTE KALDIĞINI İTİRAF ETTİ



Ankara Terörle Mücadele Şubesinde ifade veren Atasoy, etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini belirterek FETÖ içinde "Servet" kod adını kullandığını, kurmaylık sınav sorularının örgüt tarafından kendisine verildiğini ve teğmen rütbesini örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in taktığını itiraf etti. Atasoy ifadesinde "FETÖ ile 1988'de İzmir Atatürk Lisesi'nde yatılı okurken tanıştım. Lise yıllarında gittiğim FETÖ evlerinde Yavuz kod adlı isimli mahrem abisi tarafından iki arkadaşımla birlikte Harp Okulu sınavlarına çalıştırıldım. Sınavda çıkacağı belirtilen sorular, test şeklinde örgüt abileri tarafından çözdürüldü. FETÖ'den ihraç edilen albay İskender Girgin ve kara pilot albay Erdal Başlar ile Harp Okulu'na girdim. 28 yıl boyunca örgütte kaldım. 1996'da Tuzla Piyade Okulu'ndaki eğitimden sonra teğmen oldum. Fetullah Gülen ile Altunizade'deki FEM Dershanesi'nin üst katında tanıştım. Teğmen rütbemi Gülen taktı, elini öptüm" dedi.

GÜLEN'İN TAKTIĞI APOLETLERİ SÖKÜLDÜ



Serdar Atasoy'un 2019'da hakkında açılan bir örgüt soruşturmasından adeta tereyağından kıl çeker gibi kurtarılarak generalliğe yükselmesinin önünün açıldığı ortaya çıkmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından da idari soruşturma başlatıldı. Emekli Tuğgeneral Atasoy hakkında yürütülen idari soruşturma kapsamında, Milli Savunma Bakanının onayı ile rütbesi sökülerek, er statüsüne düşürüldü. Atasoy'un askeri kimlik kartı da geri alındı.