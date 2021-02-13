Doğan Şentürk, İzmir Tarım İl Müdürlüğü'nün 2020 yılında çiftçi Fikret Sefa Yeşil'e tarımsal destek ödemelerinin yapılmasına rağmen yalan haberini savundu ve "(Çiftçi Fikret Sefa Yeşil'e) 2019'da destekleme süt paralarını vermişler fakat 2020 ve 2021'de vermemişler" iddiasında bulundu. Şentürk'ün, yalan haberine devam etmesi dikkat çekti.

ŞENTÜRK: ÇİFTÇİ HABERİ YANLIŞMIŞ VE YALANMIŞ

Doğan Şentürk, FOX TV Eski Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal'ın sosyal paylaşım sitesi YouTube hesabından yaptığı yayına katıldı. Şentürk, RTÜK'ün FOX TV Ana Haber'de çiftçi Fikret Sefa Yeşil üzerinden yapılan yalan haberinden dolayı para cezası vermesini eleştirdi.

FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, yalan haber yapan muhabiri Nazlı Yerebatmaz'ı savundu ve şu iddialarda bulundu:

"Radyo Televizyon Üst Kurulu, çiftçi haberimizden dolayı ceza verdi. İdari para cezası.. Sen de Nazlı Yerebasmaz'ı biliyorsun ve takdir edersin. Nazlı, bana göre şu anda televizyon haberciliği piyasasının iyi muhabirlerindendir. Tarım haberleriyle de dikkat çekti. 'Benim hikayem' Sen de çok defa bu konuyu çok anons ettin."

"2020 VE 2021'DE SÜT PARALARINI VERMEMİŞLER"

"Neymiş çiftçi haberi yanlışmış ve yalanmış. Ya (RTÜK) bunun sicil amiri misin? Bizim sicil amirimiz RTÜK mü? Bir başka kanalda, 'Bu haber yanlıştır' diye haber yaptılar. RTÜK, orayı referans aldı ve bize ceza verdi. Söz konusu haberin içeriğini ben söyleyeyim. 2019'da destekleme süt paralarını vermişler fakat 2020 ve 2021'de vermemişler. Çiftçi de zaten bize bunu söylüyor. FOX Haber mikrofonlarına '2020 ve 2021'nin paralarını almadım' Bunlar da 2019'un listesini götürüp (çiftçiye) 'Bak sen para aldın' diye ikinci kez baskı yaparak röportaj yapmışlar. Kaldı ki baskı yaptıkları halde çiftçi yine gerçekleri konuşmuş ve kendi kendilerini tekzip etmişler. RTÜK, bunu göremiyor. Haber Merkezi'mizde neymiş, çiftçi haberimizi yapmışız diye idari para cezası verdiler.

FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk 'Çiftçi' yalanına devam etti | Video

FOX TV'NİN "ÇİFTÇİLER HALA ALAMADIKLARI 2020 DESTEKLERİNİ BEKLİYORLAR" YALANI

FOX TV Ana Haber'de yer alan bir haberde İzmir'in Ödemiş ilçesinde çiftçilikle geçimini sağlayan Fikret Sefa Yeşil'e tarımsal destek verilmediği iddia edildi. Çok geçmeden yalan haber deşifre oldu. Yetkililer o ilçeye giderek Çiftçi Yeşil'in 2020 yılında 29 bin 128 TL'lik bir destek ödemesi aldığını belgelerle ortaya çıkardı.

Ödemiş ilçesinde Fikret Sefa Yeşil adlı bir çiftçi ile röportaj yapan Fox TV, 2020 yılında çiftçilere hiç destek sağlanmadığı algısı oluşturmak istedi.

FOX TV'de "Hala alamadıkları 2020 desteklerini bekliyorlar" başlığıyla verilen haberde konuşturdukları çiftçi Fikret Sefa Yeşil, "2021 Ocak ayındayız daha 2020'nin desteklerinden hiç faydalanamadık. Ne süt desteği, ne hayvan desteği ne de yem desteği alabildik" demişti.

A HABER GERÇEĞİ BELGELERİYLE ORTAYA ÇIKARDI

İzmir Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri; söz konusu ilçeye giderek Fikret Safa Yeşil'e 2020 yılında yapılan ödemeleri tek tek belgelerle gösterdi. 2020 yılının Kasım, Ekim ve Temmuz aylarında; buzağı desteklemesi, süt desteklemesi, süt analiz desteği, mazot ve gübre desteği verildiği ortaya çıktı.