Yine FOX TV yine yalan haber! A Haber gerçeği belgeleriyle ortaya çıkardı

Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılında birçok çiftçiye destek sağladı. Bu desteklerin çiftçilere ulaşmadığını iddia eden Fox TV ise akılalmaz bir habere imza attı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Fikret Sefa Yeşil adlı bir çiftçi ile röportaj yapan Fox TV, 2020 yılında çiftçilere hiç destek sağlanmadığı algısı oluşturmak istedi.

FOX TV'nin yalan haberini A Haber ortaya çıktı





ALGI OPERASYONU

Fox TV'de "Hala alamadıkları 2020 desteklerini bekliyorlar" başlığıyla verilen haberde konuşturdukları çiftçi Fikret Sefa Yeşil, "2021 Ocak ayındayız daha 2020'nin desteklerinden hiç faydalanamadık. Ne süt desteği, ne hayvan desteği ne de yem desteği alabildik" demişti.



A HABER GERÇEĞİ BELGELERİYLE ORTAYA ÇIKARDI

İzmir Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri o ilçeye giderek Fikret Safa Yeşil'e 2020 yılında yapılan ödemeleri tek tek belgelerle gösterdi.

2020 yılının Kasım, Ekim ve Temmuz aylarında; buzağı desteklemesi, süt desteklemesi, süt analiz desteği, mazot ve gübre desteği verildiği ortaya çıktı.



YİNE ÖDEME ALACAK

Ayrıca 2020 yılında Çiftçi Yeşil'e tarımsal destek kapsamında toplam 29 bin 128 TL'lik bir ödeme yapıldığı ve 2021 yılında da 6 bin 500 lira daha ödeme yapılacağı öğrenildi.

Yapılan tarımsal destek ödemelerinden haberdar olmadığını iddia eden Çiftçi Yeşil ise, "Bilmiyorum, onları oğlan alıyor. Kesin olarak bir şey diyemem, parça parça aldık" diyerek kendini savundu.

Dink davasında son dakika gelişmesi! Müebbetle yargılanan Fox TV eski haber müdürü son savunmasını yaptı

İşte CHP’nin yalanları! Tek tek ifşa oldu

Yalan habercilikte uzmanlaşmış FOX TV bir kez daha çuvalladı! Bakan Varank rakamlarla çürüttü