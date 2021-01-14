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Yalan habercilikte uzmanlaşmış bir kez daha çuvalladı! Bakan Varank rakamlarla çürüttü

'de 'in yıllık bazda sanayi üretiminin yüzde 11 artığını açıkladığı verilerin gerçeği yansıtmadığı yönünde bir haber yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı , FOX TV'nin bu haberine sosyal medyadan rakamlarla tepki göstererek, "Yalan habercilikte ihtisaslaşmış , yine gerçekleri eğip bükerek vatandaşımızın aklını bulandırma peşinde" dedi. Bakan Varank ayrıca "OSB'lerdeki pandemi öncesinin de üzerinde. Sanayide çalışan sayısı hazirandan itibaren ciddi yükselişte. Sanayideki istihdamda yüksek teknolojinin payı artıyor. üreterek büyümeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 14.1.2021 13:55 Son Güncelleme: 14.1.2021 13:55 ABONE OL
Yalan habercilikte uzmanlaşmış FOX TV bir kez daha çuvalladı! Bakan Varank rakamlarla çürüttü

FOX TV, yıllık bazda sanayi üretiminin yüzde 11 artığının açıklandığı TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığına yönelik bir haber yaptı. Televizyon kanalının haber programında sunucu "TÜİK'in verilerine yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 11 artmış. Üretim arttıysa sanayi elektrik üretimi niye düştü?" diye sordu. Ayrıca haberde, "Sanayi üretimi artınca hem enerji hem de istihdamın artması gerekiyor ama öyle olmadı" ifadelerine yer verildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, FOX TV'nin bu haberine sosyal medyadan rakamlarla tepki gösterdi.



"FOX TV GERÇEKLERİ EĞİP BÜKÜYOR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, FOX TV'nin haberi için "Yalan habercilikte ihtisaslaşmış FOX televizyonu, yine gerçekleri eğip bükerek vatandaşımızın aklını bulandırma peşinde" ifadelerini kullandı.



"OSB'LERDEKİ ELEKTRİK TÜKETİMİ PANDEMİ ÖNCESİNİN DE ÜZERİNDE"

Başkan Varank ayrıca verileri paylaşarak şu cevabı verdi: "Pandemiye rağmen Türkiye'nin sanayi üretimi artıyor. Tüm veriler de bu artışı doğrular nitelikte. Bu iftiracılara cevabı biz değil rakamlar versin! OSB'lerdeki elektrik tüketimi pandemi öncesinin de üzerinde. Sanayide çalışan sayısı hazirandan itibaren ciddi yükselişte. Sanayideki istihdamda yüksek teknolojinin payı artıyor. Türkiye üreterek büyümeye devam edecek!"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, FOX TV'nin yalan haberine ders gibi cevap | Video


İŞTE O VERİLER:

1: Organize Sanayi Bölgelerinde Elektrik Tüketimi Tablosu:



2: Sanayi Bölgesi Toplam İstihdamı:



3: Teknoloji Düzeylerine Göre Sanayi İstihdamı:



4: Sanayi Elektrik Tüketimi – Sanayi Üretim Endeksi Karşılaştırması:

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Yalan habercilikte uzmanlaşmış FOX TV bir kez daha çuvalladı! Bakan Varank rakamlarla çürüttü
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