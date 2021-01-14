Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, FOX TV'nin yalan haberine ders gibi cevap | Video

FOX TV'de TÜİK'in yıllık bazda sanayi üretiminin yüzde 11 artığını açıkladığı verilerin gerçeği yansıtmadığı yönünde bir haber yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, FOX TV'nin bu haberine sosyal medyadan rakamlarla tepki göstererek, "Yalan habercilikte ihtisaslaşmış FOX televizyonu, yine gerçekleri eğip bükerek vatandaşımızın aklını bulandırma peşinde" dedi. Bakan Varank ayrıca "OSB'lerdeki elektrik tüketimi pandemi öncesinin de üzerinde. Sanayide çalışan sayısı hazirandan itibaren ciddi yükselişte. Sanayideki istihdamda yüksek teknolojinin payı artıyor. Türkiye üreterek büyümeye devam edecek" ifadelerini kullandı.