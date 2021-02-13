Son dakika: Bakan Akar ve komutanlar Pençe Kartal Harekat Merkezi'nde!

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Kuvvet Komutanları, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Pençe Kartal-2 Harekatı'nın sevk ve idare edildiği Harekat Merkezi'ne geldi.

Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

39 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

"Pençe Kartal-2 Harekatı" kapsamında teröristlerce kullanılan 50'den fazla hedef hava harekatı ile imha edildi, 3'ü örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan 39 terörist etkisiz hale getirildi.

3 ASKERİMİZİN ŞEHİT OLDUĞU SİYANİ BÖLGESİ AVCI KOLU TARAFINDAN KUŞATILDI

Harekata, 40'tan fazla uçak katılırken, İHA/SİHA'ların yanı sıra tanker uçakları ve Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçakları da görev aldı. Gara Dağı'nda 10 Şubat'ta başlatılan Pençe Kartal-2 hava harekatında son 48 saatte Özel Kuvvetler Taburu'na bağlı seçkin komando birlikleri stratejik hakim tepelere indirildi, devamında avcı kolu oluşturularak Gara bölgesindeki Siyani bölgesi kuşatıldı. Üç askerimizin şehit olduğu Siyani'de teröristlerin tedavi edildiği iki ayrı revir imha edildi.

TELSİZ AĞI ÇÖKERTİLDİ

Gara'ya açılan tüm yollar ve geçiş güzergâhları da Irak Bölgesel Kürt yönetimine bağlı Roj, Gulan ve Zaravani adıyla bilinen Özel Peşmerge gücü tarafından tutuldu. Tıkama görevi yürüten peşmergeler teröristlerin olası kaçışlarını engellemek için birçok noktaya konuşlandı. Telsiz komuta merkezi binasının vurulması teröristlerin irtibat ağını çökertti.