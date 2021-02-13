Son dakika haber: 'Teğmen rütbemi Fetullah Gülen taktı' demişti! FETÖ'cü tuğgeneral Serdar Atasoy'un rütbeleri söküldü!

SON DAKİKA HABERİ: FETÖ'den gözaltına alınınca itirafçı olan ve ilk rütbesini FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in taktığını itiraf eden emekli tuğgeneral Serdar Atasoy'un rütbeleri sökülerek er statüsüne düşürüldü
YÜKSEK ASKERİ ŞURA'DA TUĞGENERAL OLMUŞTU
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve itirafçı olduktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan emekli tuğgeneral Serdar Atasoy'un rütbesi söküldü. Piyade Kurmay Albay rütbesindeyken 30 Ağustos 2020'deki Yüksek Askeri Şûra kararıyla tuğgeneralliğe terfi ettirilen Serdar Atasoy, ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) İstihbarat Başkanlığı'na atandı.
MİT ve emniyet birimlerinin çalışması sonucunda FETÖ ile irtibatı tespit edilen Atasoy, bu göreve başlamadan kısa süre önce KKK Harekât Başkanlığı, daha sonra da 4. Kolordu Komutanlığı emrine verildi, ardından emekliye ayrıldı. FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada MİT tarafından sivil asker imamının kullandığı patates hattın deşifre edilmesinin ardından emekli olan Serdar Atasoy, 27 Ocak'ta gözaltına alındı.
İTİRAFÇI OLDU: FETULLAH GÜLEN TEĞMEN RÜTBEMİ ELLERİYLE TAKTI
Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nde ifade veren Atasoy, etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini belirterek FETÖ içinde "Servet" kod adını kullandığını, kurmaylık sınav sorularının örgüt tarafından kendisine verildiğini belirterek, "28 yıl boyunca örgütte kaldım. 1996'da Tuzla Piyade Okulu'ndaki eğitimden sonra teğmen oldum. Fetullah Gülen ile Altunizade'deki FEM Dershanesi'nin üst katında tanıştım. Teğmen rütbemi Gülen taktı, elini öptüm" itirafında bulundu. İtirafçı olduğu için adli kontrolle serbest bırakılan Atasoy'un 2019'da hakkında açılan bir örgüt soruşturmasından adeta tereyağından kıl çeker gibi kurtarılarak generalliğe yükselmesinin önünün açıldığının ortaya çıkmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından da idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Milli Savunma Bakanı'nın onayı ile Atasoy'un rütbesi sökülerek er statüsüne düşürüldü, askeri kimlik kartı da geri alındı.