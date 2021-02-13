Son dakika haber: 'Teğmen rütbemi Fetullah Gülen taktı' demişti! FETÖ'cü tuğgeneral Serdar Atasoy'un rütbeleri söküldü!





İTİRAFÇI OLDU: FETULLAH GÜLEN TEĞMEN RÜTBEMİ ELLERİYLE TAKTI

Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nde ifade veren Atasoy, etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini belirterek FETÖ içinde "Servet" kod adını kullandığını, kurmaylık sınav sorularının örgüt tarafından kendisine verildiğini belirterek, "28 yıl boyunca örgütte kaldım. 1996'da Tuzla Piyade Okulu'ndaki eğitimden sonra teğmen oldum. Fetullah Gülen ile Altunizade'deki FEM Dershanesi'nin üst katında tanıştım. Teğmen rütbemi Gülen taktı, elini öptüm" itirafında bulundu. İtirafçı olduğu için adli kontrolle serbest bırakılan Atasoy'un 2019'da hakkında açılan bir örgüt soruşturmasından adeta tereyağından kıl çeker gibi kurtarılarak generalliğe yükselmesinin önünün açıldığının ortaya çıkmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından da idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Milli Savunma Bakanı'nın onayı ile Atasoy'un rütbesi sökülerek er statüsüne düşürüldü, askeri kimlik kartı da geri alındı.