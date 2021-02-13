Son dakika haberi: Tugay Adak ölüme böyle gitmiş! CHP'den yürek sızlatan vefasızlık örneği: Tek gözü görmezken hamallık teklif ettiler

VEKİLLER VE BAŞKAN İSTİFA ETMELİ

Kartepe'de üyesi olduğu partinin bayrağını asarken düşen ve engelli kalan, sonrasında kendisine verilen sözler tutulmayınca bunalıma girip, intihar eden Tugay Adak'ın ölümünden sonra Tugay'a yapılan vefasızlığa çok sayıda partiliden tepki geldi. Bazı CHP'li yöneticiler "Hepimiz suçluyuz, bizim de sorumluluğumuz var" diyerek istifa etti. Gebze İlçe eski Başkanı Musa Yılmaz, vefasızlık örneği sergileyen CHP'li vekiller ile Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i istifaya davet ederek, şunları söyledi:

"Bir gencimize sahip çıkamayan hatta çıkmayan vekiller, il başkanı ve belediye başkanı bu utanç size yeter. İstifa etmesi gerekenler İl başkanı Harun Yıldızlı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve milletvekilleridir"