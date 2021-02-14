Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: Milli Eğitim Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesi'nden kapsamlı çalışma...

Gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Prof. Dr. Adnan Boyacı, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kaya, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Tuncan, Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü öğretim üyeleri Prof. Dr. Mehmet Yanardağ ile Doç. Dr. Ramazan Akdoğan katıldı.

Toplantıda Anadolu Üniversitesinin, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü için Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdür Vekili Prof. Dr. İbrahim H. Diken'in koordinatörlüğünde, anaokulundan liseye Türkiye'deki tüm öğretmenler için hazırlanan Türkiye'nin en kapsamlı "Özel Gereksinimli Öğrenciler için Öğretmen Mesleki Geliştirme Programları" kitap seti tanıtıldı.

"ÖZEL ÇOCUKLAR VE ONLARIN ÖZEL ÖĞRETMENLERİ İÇİN ÇOK KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, özel çocuklar ve onların özel öğretmenleri için çok kapsamlı bir çalışmanın içinde olduklarını söyledi. Selçuk, konuşmasının devamında şunları kaydetti: "Çocuklarımızın herhangi bir eğitim imkanından eksik kalmaması için gerekeni yapıyoruz. Bu bağlamda özel eğitim okullarının sayısını artırıyoruz, buradaki öğretmenlerimize destek veriyoruz, altyapı imkanlarını geliştiriyoruz. Müfredatımızda, kaynaştırma ve bütünleştirme eğitimine dahil olan içerikleri zenginleştirerek, ortaya konulan eğitimin niteliğinin artmasına da hizmet ediyoruz. İlgili materyallerin, araç ve gereçlerin tedariki konusunda da son derece yoğun çalışma içerisindeyiz."

"ANADOLU ÜNİVERSİTESİNİN BİRİKİMİNE GERÇEKTEN İHTİYAÇ DUYUYORUZ"

Özel eğitimde her alt başlığın farklı bir uzmanlık olduğunu belirten Bakan Selçuk, bu anlamda Anadolu Üniversitesinin birikimine gerçekten gereksinim duyduklarının altını çizdi ve bu birikimden son derece işlevsel faydalanabildikleri için Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'a katkılarından dolayı teşekkür etti.