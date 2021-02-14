Son dakika: Kadir Topbaş'a veda... İBB eski Başkanı Topbaş'ın cenazesi bugün

Kadir Topbaş'tan son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş, uzun süredir koronavirüsü tedavisi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Ölüm haberi siyaset başta olmak üzere tüm camiaları derinden sarsan Kadir Topbaş'ın cenazesine ilişkin program da netleşti. Buna göre Topbaş'ın cenazesi öğle namazının ardından Fatih Camii'nden kaldırılacak. Diğer yandan edinilen son dakika bilgisine göre Başkan Erdoğan da cenaze namazına Rize'den gelip katılacak.