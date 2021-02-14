Son dakika: Kadir Topbaş'a veda... İBB eski Başkanı Topbaş'ın cenazesi bugün

Kadir Topbaş'tan son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş, uzun süredir koronavirüsü tedavisi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Ölüm haberi siyaset başta olmak üzere tüm camiaları derinden sarsan Kadir Topbaş'ın cenazesine ilişkin program da netleşti. Buna göre Topbaş'ın cenazesi öğle namazının ardından Fatih Camii'nden kaldırılacak. Diğer yandan edinilen son dakika bilgisine göre Başkan Erdoğan da cenaze namazına Rize'den gelip katılacak.
SON DAKİKA BAŞKAN ERDOĞAN RİZE'DEKİ PROGRAMINI YARIDA BIRAKTI
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede öldü. Topbaş'ın cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.
ÖĞLE NAMAZINDA FATİH CAMİİ'NDE
Kadir Topbaş için yarın öğlen namazı vakti Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi. Topbaş'ın, Fatih Camii haziresine defnedileceği kaydedildi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Kadir Topbaş'ın saat 15.30 sıralarında hayatını kaybettiği belirtildi. Topbaş'ın ailesi saat 17.00 sıralarında hastaneden ayrıldı. Hastaneye taziye ziyaretine gelenler arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da yer aldığı CHP'liler de geldi.
EVİNİN YAKININDAKİ CAMİİDE KADİR TOPBAŞ İÇİN SELA
Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın Büyükçekmece'deki evinde sessizlik hakim olurken, evinin yakınındaki camide sela okundu.
Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Topbaş'ın ölüm haberini alan devlet protokolü ve yakınları hastaneye akın ederken, Büyükçekmece Güzelce'deki evinde ise sessizlik hakim oldu. Kadir Topbaş'ın evinin yakındaki camide sela okundu.
3 DÖNEM HİZMET VERDİĞİ İBB'DE KADİR TOPBAŞ İÇİN TÖREN DÜZENLENECEK
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş için yarın İBB'nin Saraçhane Yerleşkesi'nde cenaze töreni düzenlenecek. İBB'den yapılan açıklamada, Topbaş için yarın saat 12.30'da, Saraçhane Yerleşkesi önünde cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.
Yapılan son dakika açıklamasında, "Merhum Topbaş'a, sizlerle birlikte tüm meslektaşlarımız adına da Allah'tan rahmet diliyoruz." denildi. Kadir Topbaş için yarın öğle namazını müteakip Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.