Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk velilere seslendi: Sizlerden ricam...

"SİZLERİN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

"Evleri okul haline getiren, her odayı sınıfa dönüştüren ailelerimizin çabasının da yorgunluğunun da farkındayız. Bizler çocuklarımıza daha iyi bir eğitim sunabilmek için dünya standartlarında içerikler ve sistemler oluşturduk. İkinci yarıyıl eğitim programımızı güçlendirmek içinse yine sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu süreçte çocuklarınızın eğitim aidiyetini güçlendirmek için sizin ve çocuklarınızın düzenli bir hayat sürmesi, evlatlarımızın uyku ve beslenmelerinin düzenli olması, huzurlu bir ev ortamında bulunmaları büyük bir önem taşıyor."