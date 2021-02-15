Son dakika: Gara'da 13 şehit! ABD Dışişleri Bakanı Blinken: PKK sorumlu

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınırken, bazı bölgesel meseleler ile FETÖ, PKK/PYD, terörizmle mücadele, S-400, Suriye, Doğu Akdeniz konularına da değinildi.

"PKK SORUMLU"

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bakan Çavuşoğlu'na, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziyelerini iletti ve bundan PKK'nın sorumlu olduğunu belirtti.

ABD'YE "GARA" TEPKİSİ



Bakan Çavuşoğlu görüşmede, Gara katliamı ile ilgili ABD tarafından son dönemde yapılan açıklamalardan duyulan rahatsızlık dile getirildi. Bakan Çavuşoğlu ve Blinken önümüzdeki dönemde gündemdeki tüm konuları daha ayrıntılı bir şekilde görüşme konusunda mutabık kaldı.