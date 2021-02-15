Son dakika | Terör destekçileri katliamın ortağı! Devletin zirvesi tek yürek

Son dakika haberi: Aralarında üst düzey teröristlerin de olduğu 51 teröristin etkisiz hale getrildiği Gara operasyonunda ortaya çıkan PKK katliamına ilişkin Ankara'da tek bir ses çıktı. O da hain terör örgütünden sorulacak hesap ve PKK'ya destek verenlerin katliama ortak olduğuna ilişkin ifadelerdi. İşte terör örgütünün 13 vatandaşımızı şehit etmesine ilişkin son dakika haberi ve tepkiler;
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: Terörün kökünü kazıyana kadar, sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ: Mağara katliamının PKK ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir yol ağzı, bir karar ve kader anı olduğuna inanıyorum. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, hiç kimse şablon ve bildik ezberlerin arkasına saklanamayacaktır. Masumların kafalarına kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve arkalamaya yelteniyorsa bilinsin ki cinayetlere taammüden iştirak etmiş demektir. Ve teröristtir.
DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU:
Kahraman askerimizin karşısına çıkamayan korkak terör örgütü üyeleri kalleşçe öldürdü.
AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ: Kalleş terör örgütlerine ve onların destekçilerine karşı verdiğimiz mücadelemizi kararlılıkla ve amansız bir şekilde sürdüreceğiz.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: Bu cinayet şebekesine silah verenler, kendi ülkelerindeki mahkemelerde bunları aklayanlar, bu cinayetler karşısında sessiz kalanlar cinayetlere ortak oluyorlar. Bu cinayetlere sessiz kalanların siyasi projeleri yok edilecektir.
CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHIM KALIN: (Twitter'dan İngilizce olarak paylaştığı mesaj) PKK saldırılarına dünyanın sessizliği utanç verici bir suç ortaklığıdır ama biz sessiz kalmayız.
CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN: PKK'yı gerek Türkiye'de gerekse Suriye ve Irak'ta meşru göstermeye çalışan odaklar, bu katiller sürüsüyle ortaktır. PKK'yı kınamaktan dahi kaçınanların, açıklamalarında kalleş örgütün adını anmayıp onu aklamaya çalışanların ellerinde şehitlerimizin kanı vardır. PKK'nın kolu HDP'de hiç utanma yok mudur? Silahlı efendilerinizden, bir insanlık suçunu dahi kınayamayacak kadar mı korkuyorsunuz? Sessizliğiniz, zımni onay ve suç ortaklığı anlamına gelmektedir. İntikamımız acı olacak. Adaletimiz hızlı gelecek.
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek. evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak. Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzümüze tükürsün. Allah bizi milletimize ve şehitlerimize mahcup etmesin. Başımız sağ olsun.
EMİNE ERDOĞAN: Milletimizin başı sağ olsun. Hain terör örgütünü lanetliyorum. Dualarımız, terörle mücadeleyi her şartta sürdüren kahraman Mehmetçiğimizle.
CHP LİDERİ 'PKK' DİYEMEDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hain saldırıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı. Ancak ikisi de yine "terör örgütü" ifadesi kullanırken, "Terör örgütü PKK" diyemediler. Bu duruma sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Vatandaşlar, "Telaffuz etmeye korkuyor musun?" diye sordular.
PARAMOTORLA KAÇAN 3 KATİL SİHA'YLA VURULDU
Milli Savunma Bakanlığı Gara'dan paramotor ile kaçmaya çalışan 3 PKK'lının daha, SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB açıklamasında, "Irak kuzeyindeki Gara'da tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi.
Bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu " ifadeleri kullanıldı.