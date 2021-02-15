Son dakika | Terör destekçileri katliamın ortağı! Devletin zirvesi tek yürek

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ: Mağara katliamının PKK ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir yol ağzı, bir karar ve kader anı olduğuna inanıyorum. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, hiç kimse şablon ve bildik ezberlerin arkasına saklanamayacaktır. Masumların kafalarına kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve arkalamaya yelteniyorsa bilinsin ki cinayetlere taammüden iştirak etmiş demektir. Ve teröristtir.