Sincar ve Kandil Harekatı mı geliyor? Kritik ziyaretlerin anlamı ne?

Türkiye Pençe Kartal-2 Harekatı ile terör örgütü PKK'ya ulaşılmaz gördüğü Gara'da büyük bir darbe indirdi. Harekatın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Ziyarette Pençe Kartal-2 Harekatı ile ilgili liderlere bilgi verildi. Öte yandan bundan sonra gerçekleşmesi muhtemelen olan Kandil ve Sincar Harekatı gibi konularda da görüş alışverişin bulunulacağı belirtiliyor.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede, ziyaretin zamanlaması ve içeriğine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Ağar, "YPG/PKK Türk siyasetini provoke ediyor, manipüle ediyor. Yandaşlık ortaya koyuyor, karşıtlık ortaya koyuyor. Suriye ve Irak'ta olduğu gibi ülke içinde düşmanlık peydah ediyor, fitne çıkartıyor. Bu tuzağa düşülmemesi adına yapılan ziyaretler son derece önemli" dedi.

Ağar, olası Sincar Harekatı için, "Dünyanın jeopolitik tansiyonunun nabzının attığı yer orası. Türkiye'nin orada harekat icra etmesi, insiyatif üretmesi tüm oynanan oyunları, hesapları altüst eder. Jeopolitik hesaplamaları değiştirir. Teolojik hesaplamaları da değiştirir." ifadelerini kullandı.

Ağar, olası Kandil Harekatı için ise, "Kandil'i vurduğunuzda , Kandil üzerinden üretilen bütün mitleri, efsaneleri de yerle bir etmiş olursunuz. Üretilen sosyolojiyi, inançları da yok etmiş olursunuz." diye konuştu.