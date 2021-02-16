Sincar ve Kandil Harekatı mı geliyor? Kritik ziyaretlerin anlamı ne?

Türkiye Pençe Kartal-2 Harekatı ile terör örgütü PKK'ya ulaşılmaz gördüğü Gara'da büyük bir darbe indirdi. Harekatın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Ziyarette Pençe Kartal-2 Harekatı ile ilgili liderlere bilgi verildi. Öte yandan bundan sonra gerçekleşmesi muhtemelen olan Kandil ve Sincar Harekatı gibi konularda da görüş alışverişin bulunulacağı belirtiliyor.
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede, ziyaretin zamanlaması ve içeriğine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Ağar, "YPG/PKK Türk siyasetini provoke ediyor, manipüle ediyor. Yandaşlık ortaya koyuyor, karşıtlık ortaya koyuyor. Suriye ve Irak'ta olduğu gibi ülke içinde düşmanlık peydah ediyor, fitne çıkartıyor. Bu tuzağa düşülmemesi adına yapılan ziyaretler son derece önemli" dedi.
Ağar, olası Sincar Harekatı için, "Dünyanın jeopolitik tansiyonunun nabzının attığı yer orası. Türkiye'nin orada harekat icra etmesi, insiyatif üretmesi tüm oynanan oyunları, hesapları altüst eder. Jeopolitik hesaplamaları değiştirir. Teolojik hesaplamaları da değiştirir." ifadelerini kullandı.
Ağar, olası Kandil Harekatı için ise, "Kandil'i vurduğunuzda , Kandil üzerinden üretilen bütün mitleri, efsaneleri de yerle bir etmiş olursunuz. Üretilen sosyolojiyi, inançları da yok etmiş olursunuz." diye konuştu.
BAKAN AKAR VE SOYLU'NUN CHP İLE İYİ PARTİ'YE ZİYARETLERİ NE ANLAMA GELİYOR?
İşte Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'ın sabah.com.tr'ye yaptığı çarpıcı açıklamalar:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaretini değerlendiren Ağar, "Sayın Akar ve Sayın Soylu'nun siyasi anlamda rakipleri CHP ve İYİ Parti'yi ziyaret etmelerini önemli ve anlamlı olduğunu düşünüyorum. Son derece kritik bir zaman diliminde yapılıyor. YPG/PKK Türk siyasetini provoke ediyor, manipüle ediyor. Yandaşlık ortaya koyuyor, karşıtlık ortaya koyuyor. Suriye ve Irak'ta olduğu gibi ülke içinde düşmanlık peydah ediyor, fitne çıkartıyor." dedi.
"KIRILGANLAŞTIRIYOR, HASIMLAŞTIRIYOR, ÇATIŞTIRIYOR, DERİNLEŞTİRİYOR"
YPG/PKK'nın Türk siyasetini düşmanlaştırma stratejisine hız verdiğini ifade eden Ağar, "Bu tuzağa düşülmemesi adına yapılan ziyaretlerin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü YPG/PKK yakın zamanda ortaya koymuş olduğu bu yandaşlık ve karşıtlıkla süreçleri manüple ederek, Türkiye'deki siyasi eksenleri ve kitleleri sosyolojiyi kırılganlaştırma stratejisi güdüyor. Yani kırılganlaştırıyor, hasımlaştırıyor, düşmanlaştırıyor, çatıştırıyor ve bunu derinleştiriyor. Bu bir siyaset meselesi değil, bu bir devlet meselesi, ulusal güvenlik meselesi, bu noktada Gara Harekatı gerekçeli olarak Bakan Akar ve Bakan Soylu'nun ziyaretlerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"OLASI KANDİL VE SİNCAR HAREKATI..."
"Diğer yandan gelecekte Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki dağlık alanlarda, Kandil'de, Sincar'da, Suriye'de olası bir takım hamleleri olacak öyle görünüyor." diyen Ağar, siyasilerin birlik olması gerektiğini belirtti ve şunları söyledi:
Bütün siyasi partilerin tek yumruk, tek yürek olması adına, ortak akıl, ortak ruh ve ortak tepkinin ortaya çıkması adına devletin, vatanın geleceği adına bu ziyaretler oldukça önemli. Siyasi anlamda rekabet ve kavga sonuna kadar, ama devlet meselesi olunca herkes tek yürek. Bu ruhun sağlanmasının ülkenin yapacağı jeopolitik mücadele açısından çok büyük bir değeri var. Ülke içinde bütünlüğü yakalayamamış ülkeler, jeopolitik mücadele yapamazlar. Çünkü içeriden manipüle edilirler. Aynen Türkiye'de de benzer fotoğraflarını gördüğümüz gibi. Siyasi rekabet olduğu zaman siyasi rekabet ama ulusal mücadelede herkesin bir etki, mücadele ve etki koyması vatanın sağlanması adına çok önemli. Adamların niyeti bizi parçalamak. Parçalamak ile ilgili denklemden hemen uzaklaşmak gerekiyor.
"GERÇEK ANLAMDA TERÖR KORİDORUNU KIRMANIN YOLU SİNCAR HAREKATI'DIR"
Ağar, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunu başarılı harekatlar ile parçaladığını, ancak bunun tam olarak sona erdirilemediğini ifade etti. Ağar, Sincar Harekatı için yarım kalan koridoru tamamlama vurgusu yaptı, şöyle konuştu:
Barış Pınarı Harekatı'nda temel gaye terör koridorunu kırmaktı. Harekat yarım kaldı. Terör koridorunu orada kırdık, ama aşağıdan kurdular. Gerçek anlamda terör koridorunu kırmanın yolu Sincar Harekatı'dır. Sincar Harekatı'nı yaptığınız zaman YPG/PKK'nın Suriye ve Irak arasındaki bağını koparırsınız. Çok daha aşağıdan yapmak zorunda kalır ki, o Arap havzasına girer. Bu anlamda Sincar Harekatı'nı etki odaklı bir strateji kapsamında oldukça önemsiyorum.
"BÜTÜN ÇARŞI SİNCAR'DA"
Ağar, Sincar Harekatı'nın önemli ve zo olduğunu belirterek, "Çünkü bütün çarşı orada. Amerikalısı, Arap'ı İranlısı, Acemi, Rus'u, İngiliz'i hepsi orada. Kimi vekilleri, kimi asilleri ile orada." dedi.
"DÜNYANIN JEOPOLİTİK TANSİYONUNUN NABZININ ATTIĞI YER"
Ağar, Sincar için çarpıcı ifadeler kullanmayı sürdürdü, "Dünyanın jeopolitik tansiyonunun nabzının attığı yer orası. Türkiye'nin orada harekat icra etmesi, insiyatif üretmesi tüm oynanan oyunları, hesapları altüst eder. Jeopolitik hesaplamaları değiştirir. Teolojik hesaplamaları da değiştirir. Yapılması elzemdir. Bunu bugün yapabilecek tek ordu da, irade de Türkiye'dir. Bunu engellemek için manipülasyon ve her türlü baskı ile karşı karşıyayız." diye konuştu.
"KANDİL'İ VURDUĞUNUZDA PKK'NIN TÜM MİTLERİ, EFSANELERİ YERLE BİR OLUR"
MHP Lideri Devlet Bahçeli, bugün partisinin grup toplantısında, 'Kandil'e Türk Bayrağı dikilmelidir' diyerek çarpıcı bir çıkış yapmıştı. Ağar, olası Kandil Harekatı'nın önemine vurgu yaptı, PKK'nın bölgeye yüklediği anlamı şu sözlerle aktardı:
Bir yanda da Kandil var. Kandil PKK için sembolik bir alan. Onun için bir mit, hükümranlığını ortaya koymuş olduğu bir yer. PKK'nın elindeki iddiaları, kendine özgü ürettiği kavramları yıkmak adına da oldukça önemli. Kandil'i vurduğunuzda , Kandil üzerinden üretilen bütün mitleri, efsaneleri de yerle bir etmiş olursunuz. Üretilen sosyolojiyi, inançları da yok etmiş olursunuz. Kandil de çok önemlidir. Öte tarafı ile Peşmerge ile aramızda kalan alanlardaki PKK'lıların temizlenmesi de terörle mücadelenin fiziki boyutu açısından da büyük önem taşır. Güvenlik kuşağı oluşturmak için, dost unsurlar ile aramızdaki terör unsurlarının temizlenmesi elzem. Barış Pınarı Harekatı'nın tamamlanması. Fırat Kalkanı Harekatı alanı ile birleştirilmesi, Irak ve Suriye ekseninde oluşturulması arzu edilen fiziki koridorun tamamlanması açısından büyük bir değer taşıyor.
PKK ile Kürt sosyolojisi arasındaki bağları koparmalıyız. Bunun topoğrafik alanları var.
Üreteceği etki açısından Sincar Harekatı'nı, Kandil Harekatı'na nazaran daha çok önemserim. Şu konjonktürde öyle görüyorum.
ABD'NİN YPG/PKK'YA SİLAH SEVKİYATI: OYUNU BOZMUŞ OLURUZ
Ağar, ABD'nin, YPG/PKK'ya yeni yaptığı silah sevkıyatını da değerlendirdi. Bunun engellenmesi için Sincar Harekatı'nın önemine dikkat çekti. Ağar, engellenmediği sürece ABD'nin PKK'yı beslemeyi sürdüreceğini belirtti.
Ağar, "Gördüğümüz fotoğraf bir kesişme fotoğrafı. Gara ile ilişkisi yok. Terörü destekleme siyaseti çerçevesinde ABD sürekli gönderiyor. Şöyle bir şey var, oradaki YPG/PKK ABD kaynaklarına bağımlı. ABD beslemek zorunda. Onunla ilgili bir fotoğraf. Devam edecek bu fotoğraf. Biz o koridoru engellemediğimiz, kırmadığımız sürece, ABD'yi iradesinden vazgeçirmediğimiz sürece bu devam edecek. Gerçekçi olmalıyız. Sincar'ı kırarsak, Irak ile Suriye arasındaki PKK trafiğini sen kontrol edeceksin. Taşların yerine oturması adına, ABD, 'Ben PKK'yı DEAŞ'la mücadele etmesi için kullanıyorum' diyordu, aşağıda DEAŞ ile mücadele etsin. DEAŞ'ın olduğu yer aşağısı. Oyunu bozuyoruz. 'Sen bunu böyle iddia ediyordun, ben de bunun gereğini yaptım' denilmiş olur." dedi.