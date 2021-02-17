Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Tamamı yalan olan bir sürü zırvayı arka arkaya sıraladı

"KILIÇDAROĞLU DÜN BİR SÜRÜ ZIRVAYI ARKA ARKAYA SIRALADI"

Hadi bunlar tescilli terör yardakçısı, peki bu ülkenin ikinci büyük partisi durumundaki CHP'ye ne oluyor? Kılıçdaroğlu dün bir sürü zırvayı arka arkaya sıraladı.

"KOLTUĞU CEBREN VE HİLE İLE İŞGAL ETMİŞ BİRİDİR"

Arada bize de güya sorular soruyor. Bu soruları dünyadan ve ülkemizden haberi olmayan bir meczup sorsa diyeceğiz ki mazurdur. Ama öyle değil. CHP'nin başındaki adamcağız hayatının bir bölümü memuriyetle, diğer bölümü siyasetle geçmiş, kasetle geçmiş olsa da CHP'nin genel başkanlık koltuğunu cebren ve hile ile işgal etmiş biridir. Söylediklerine bakarak bu zatın PKK terör örgütünün nasıl alçak bir yapı olduğundan, kimlerden destek aldığından habersiz olduğunu anlıyoruz.

Yine bu zatın terörün uluslararası boyutundan, terör örgütlerinin uluslararası alanda nasıl aparat olarak kullanıldığından zerre kadar malumatı olmadığını görüyoruz.

Bu operasyonun sorumlusu elbette aynı zamanda başkomutan ve yürütmenin başı olan cumhurbaşkanından, askerinden polisine, istihbaratçısına kadar Türkiye Devleti'dir.

"YAPTIĞIMIZ HİÇBİR OPERASYONU ZATEN SAHİPLENMEDİLER"

Geçmişte Suriye'den Karabağ'a, Libya'dan Doğu Akdeniz'e kadar yaptığımız hiçbir operasyonu zaten sahiplenmediler. Terör örgütüne samimi bir kınama yapmaya dilleri varmayanların yaşanan acı hadise karşısında şahsımı ve devletimi suçlama yönünde gösterdiği gayreti ibretle takip ediyoruz.

"İLK SEÇİMDE BU ZATIN HAK ETTİĞİ DERSİ SON DEFA ALACAĞINA İNANIYORUM"

Halbuki dün milli savunma bakanımız ve İçişleri Bakanımız hem CHP'nin başındaki zatı, hem de İYİ Parti Genel Başkanı'nı bilgilendirdiler. Ayrıca bakanlarımız TBMM Genel Kurulu'nda gereken izahatı verdiler. İlk seçimde bu zatın hak ettiği dersi son defa alacağına inanıyorum.