Son dakika: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar

MİLLİ SAVAŞ UÇAĞI PROJESİ

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Milli Savaş uçağı projesi tasarım aşamasında devam ediyor. TUSAŞ bünyesinde çok geniş bir mühendislik ekibi, yeni bir mühendislik merkezinde bir araya gelerek bu çalışmaları sürdürüyorlar. İddialı bir proje. Geçmişte uçak yapım konusunda tecrübesi olan bir ülke değiliz. Ama iddialıyız. Bu konuda azimle çalışıyorlar. Belli konularda girişimlerimiz sürüyor. Bu iddialı projeyi hayata geçirmeye çalışırken, bir yandan da bu proje çerçevesinde dost ve kardeş ülkelerde birlikte hareket etme konusunda kapılarımızın açık olduğunu bir kaç kez söyledik. Bu konuda olumlu bildirimler alıyoruz. F-35 projesine benzer, bu projenin de birkaç ülke ile birlikte yürütülmesi hem o ülkeler için hem de bizim için büyük bir kazanç olacaktır.

AKINCI TİHA'DA SERİ ÜRETİME GEÇİLDİ Mİ?

AKINCI TİHA'nın testleri gayet iyi gidiyor. Bu yıl teslimatı bekliyoruz. İnşaallah 2021 için de AKın SİHA'yı envanterde göreceğiz. Operasyonlara iştirak edecek. Testlerinden çok memnunuz