Son dakika: Yerli aşıyla ilgili kritik detaylar! Mutasyona karşı da etkili olacak

MUTASYONA KARŞI TEYAKKUZDAYIZ

"Bütün virüsler mutasyona uğrayabilir. Zaten bu doğal bir süreçtir. yerli aşımız inaktif bir aşı. İnaktif aşının en güvenli aşı olduğunu biliyoruz. Aşıda ölü virüs verildiği için virüsün tüm parçacıklarındaki antijene karşı antikor oluşuyor. Dolayısıyla küçük mutasyonlara karşı inaktif aşıların etkili olduğunu tüm bilim adamları zaten söylüyor. Bizim de öngörümüz küçük mutasyonlarda inaktif aşımızın etkili olacağı yönünde. Ama büyük bir mutasyon olursa ancak belki onunla ilgili yeni bir aşı gerekebilir. Ama şu ana kadar büyük bir mutasyon olmadığını ön görüyoruz. aşımızla ilgili mutasyonlara karşı etkili olup olmadığına yönelikte çalışma yapıyoruz.