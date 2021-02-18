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Son dakika | İstenmeyen mesaj ve telefon alanlar dikkat!

Son dakika haberi: İstenmeyen mesaj ve aramalarla ilgili atılan adım bu hukuksuz taciz döneminin sona ermesini sağladı. 7 Ocak’ta hizmete açılan “Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi” vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Sisteme giren 2 milyon kişi, toplam 32.2 milyon mesaj, SMS ve e-posta’yı reddetti. Halen bilmediği numaralardan mesaj ve telefon alan vatandaşlar için de uygulama daha kapsamlı şekilde anlatılacak. İşte numara engelleme ve istenmeyen mesajları engellemeyle ilgili son dakika bilgileri

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Giriş Tarihi: 18.2.2021 07:12 Son Güncelleme: 18.2.2021 07:14 ABONE OL
Son dakika | İstenmeyen mesaj ve telefon alanlar dikkat!

Son dakika haberi: Çocuğu olana olmayana gönderilen 'özel okul, dil, müzik kursu', otel sürprizleri, hediyeler, kredi borcunu yapılandırma mesajları son buluyor. Cep telefonlarına gelen ve rahatsızlık yaratan istenmeyen mesajları önlemek için 7 Ocak'ta hizmete açılan "Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi" büyük ilgi gördü. Vatandaşlar elektronik ileti onaylarını tek bir noktadan görüp hangi şirketlere onay verdiğini görme, istemediklerinin onayını iptal etme, istediklerini de mesaja açma fırsatı buldu. Halen bu konuda mesaj alan ve çözümden haberi olmayan vatandaşlar için tüm ayrıntılara SABAH ulaştı.

BAKAN RUHSAR PEKCAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: 2 MİLYON VATANDAŞ BAŞVURDU

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2 milyon vatandaşın iys.org.tr sistemine giriş yaptığını ve 32.2 milyona yakın ret, 300 bine yakın onay işlemi gerçekleştiğini duyurdu.

3 GÜN İÇİNDE DURDURMA

Vatandaşlar, firma ve markalardan gelen pazarlama mesajı, e-posta ve çağrıları reddetmesi için Ticaret Bakanlığı'nca yaşama geçirilen İYS üzerinden basit ve pratik şekilde istemediği iletilerden kurtuldu. Arama ve iletileriyle bezdiren firmaları şikâyet etmek isteyenlere tanınan süre de önceki gün doldu.

VATANDAŞ İSTER MESAJ İSTER ARAMALARI REDDEDEBİLİYOR

İstenmeyen iletilerden kurtulmak isteyen kişiler kendisine mesaj gönderme izni verdiği hizmet sağlayıcı sayısını görünce hayrete düşerken, izinlerin büyük bölümünü iptal etmeyi tercih etti. Sisteme girerek, ister mesaj ister telefon araması ya da ikisi birlikte iptal edilebilirken, şirketlerin ret bildirimini takiben üç iş günü içinde ticari elektronik ileti göndermeyi durdurması gerekiyor.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği sistem üzerinden 300 bine yakın da onay işlemi gerçekleştiğini bildiren Pekcan, bundan sonra da vatandaşların ticari elektronik ileti tercihlerini kolayca e-Devlet Kapısı'ndan veya www.iys.org. tr adresinden değiştirebileceklerini kaydetti.

İYS UYGULAMASI NEDİR?

İYS, 1 Mayıs 2015'te yürürlüğe giren elektronik ticaretin düzenlenmesine ilişkin yönetmelik kapsamında sunulan bir veri tabanı sistemi. Bu sistem, hizmet sağlayıcıların pazarlama iletişimi amacıyla çağrı merkezi üzerinden arama, SMS, e-posta yoluyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları onayları saklayıp yönetebilmesine, alıcıların ise onay ve ret hakkını kullanabilmesine, ticari elektronik şikâyetlerini iletebilmesine ve yönetebilmesine imkân tanıyor.

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Son dakika | İstenmeyen mesaj ve telefon alanlar dikkat!
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