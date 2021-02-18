Haberler Gündem Haberleri Son dakika | İstenmeyen mesaj ve telefon alanlar dikkat!

Son dakika | İstenmeyen mesaj ve telefon alanlar dikkat! Son dakika haberi: İstenmeyen mesaj ve aramalarla ilgili atılan adım bu hukuksuz taciz döneminin sona ermesini sağladı. 7 Ocak’ta hizmete açılan “Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi” vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Sisteme giren 2 milyon kişi, toplam 32.2 milyon mesaj, SMS ve e-posta’yı reddetti. Halen bilmediği numaralardan mesaj ve telefon alan vatandaşlar için de uygulama daha kapsamlı şekilde anlatılacak. İşte numara engelleme ve istenmeyen mesajları engellemeyle ilgili son dakika bilgileri

Son dakika haberi: Çocuğu olana olmayana gönderilen 'özel okul, dil, müzik kursu', otel sürprizleri, hediyeler, kredi borcunu yapılandırma mesajları son buluyor. Cep telefonlarına gelen ve rahatsızlık yaratan istenmeyen mesajları önlemek için 7 Ocak'ta hizmete açılan "Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi" büyük ilgi gördü. Vatandaşlar elektronik ileti onaylarını tek bir noktadan görüp hangi şirketlere onay verdiğini görme, istemediklerinin onayını iptal etme, istediklerini de mesaja açma fırsatı buldu. Halen bu konuda mesaj alan ve çözümden haberi olmayan vatandaşlar için tüm ayrıntılara SABAH ulaştı.

BAKAN RUHSAR PEKCAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: 2 MİLYON VATANDAŞ BAŞVURDU Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2 milyon vatandaşın iys.org.tr sistemine giriş yaptığını ve 32.2 milyona yakın ret, 300 bine yakın onay işlemi gerçekleştiğini duyurdu.