Son dakika: Alerjisi olanlar koronavirüs aşısı öncesi bu uyarılara dikkat

"KORONAVİRÜS HASTALIĞINI 5 KAT DAHA AĞIR GEÇİRME RİSKİ"

Normal popülasyona göre astımlı hastalarda zatürre oranının 2 kat daha fazla olduğunu anlatan Prof. Dr. Öztürk, "Kronik öksürük, balgam, nefes darlığı yakınmasıyla seyreden KOAH hastalarında ise normal popülasyona göre koronavirüs hastalığını 5 kat daha ağır geçirme riski var.





Yani ağır astımlı hastalar ile KOAH hastaları risk grubundadır. Bunların mutlaka alerji ya da göğüs hastalıkları uzmanının kontrolünde olup ne ilaç kullanmaları gerekiyorsa bu dönemde kullanmaları tavsiye edilir. Burun akıntısı, tıkanıklığı, hapşırma, baş ağrıları, gözlerde sulanma, nefes darlığı, hırıltılı solunumu olan her hastaya hayatında en az bir defa da olsa alerji testi yaptırmasını öneriyoruz.