Son dakika | Normalleşme önce o illerde! Bakan Koca ipucunu verdi

İŞTE VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN 5 İL

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı son dakika açıklamasında bir haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayılarında en çok artış ve azalış olan 5 ile ilişkin tabloyu paylaştı. Bakan Koca, paylaşımında şu bilgileri verdi: "Geçen haftaya göre, 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz, Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum, aşıyla birlikte en büyük gücümüz."