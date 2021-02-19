Son dakika haberi: Gara şehidi polis Vedat Kaya'nın babasından flaş açıklamalar

Ağrı Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisiyken 2015 yılında terör örgütü tarafından kaçırılan kızı Çiğdem için 15 Ekim 2019'dan bu yana oturma eylemini sürdüren Yasin Kaya, "Şeyhmus amcamla birlikte 1,5 sene bir sofrada yemek yedik. Ayrımız, gayrımız yok. Benim babamdır. Onun şehidi benim kardeşimdir. Benim şehidimdir.

Kahrolsun PKK. Zaten HDP, PKK birdir. Kızım Ağrı Anadolu Lisesi'ni okuyordu. Bana haber verdiler, koştum gittim, kızım yok. Kızım PKK, HDP tarafından kaçırıldı. Diyarbakır'da HDP il binası önünde Şeyhmus amca ile beraber eylem yaptık. Kızımı bekledim. Hala da kızımı bekliyorum" dedi.