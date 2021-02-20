SON DAKİKA | Terörist Murat Karayılan saklandığı delikten itiraf etti!

GİZLEYEMEDİLER

Gara Dağına 10 Şubat'ta gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 harekâtıyla ilgili terörist elebaşı Murat Karayılan yaşadıkları hezimeti gizlemeye çalışsa da harekâtın ne denli kapsamlı olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı. Terörist elebaşı Karayılan, "Bu harekâtın ciddi bir takım askeri hedeflerinin olduğu açıktır. Kapsam ve içerik bakımından da bazı yenilikleri barındırıyor.