Dirayet Dilan Taşdemir kimdir ve nereli? İçişleri Bakanı Soylu, Gara'ya giden HDP'linin Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber canlı yayınında gündeme dair son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Soylu, Gara Harekatı'nın perde arkası hakkında bilgi verirken Gara'ya HDP'li kadın milletvekilinin adını da kamuoyu ile paylaştı. Bakan Soylu, Gara'ya giden HDP'li milletvekilinin Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu duyurdu. Bu gelişmenin ardından Dirayet Dilan Taşdemir kimdir ve nereli sorularının yanıtları merak konusu oldu.Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden HDP'li vekilin ismini açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bazen Gara'ya bazen Mahmur'a gidiyor. En nihayetinde Gara'ya gidiyor. Ve ne kadar kaldığını söyledikten sonra yanındaki bunu tanıdın mı diyor. HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir var. Gara'ya giden HDP'li milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir." açıklamalarında bulundu.
Dirayet Dilan Taşdemir 18 Nisan 1982 yılında Ağrı'da doğdu. Babasının ismi Yusuf annesinin ismi Nigar'dır. HDP milletvekilidir. 7 Haziran 2015 tarihinden beri Ağrı Milletvekilliği görevini devam ettirmektedir.
Dirayet Dilan Taşdemir, Mersin Üniversitesi Sosyoloji ve Arkeoloji bölümü mezunudur. 2008 senesinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde Kadın Politikaları alanında danışman olarak görev üstlendi.
Bekar olan Dirayet Dilan Taşdemir, orta düzeyde Almanca konuşmaktadır.
Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) kadın kollarında çalışan Taşdemir, KCK operasyonları sonucunda tutuklandı ve beş yıl cezaevinde kaldı. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde HDP Ağrı milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesidir.