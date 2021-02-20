Dirayet Dilan Taşdemir kimdir ve nereli? İçişleri Bakanı Soylu, Gara'ya giden HDP'linin Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıkladı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber canlı yayınında gündeme dair son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Soylu, Gara Harekatı'nın perde arkası hakkında bilgi verirken Gara'ya HDP'li kadın milletvekilinin adını da kamuoyu ile paylaştı. Bakan Soylu, Gara'ya giden HDP'li milletvekilinin Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu duyurdu. Bu gelişmenin ardından Dirayet Dilan Taşdemir kimdir ve nereli sorularının yanıtları merak konusu oldu.

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'ya giden HDP'li vekilin ismini açıkladı

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, GARA'YA GİDEN HDP'LİNİN DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR OLDUĞUNU AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bazen Gara'ya bazen Mahmur'a gidiyor. En nihayetinde Gara'ya gidiyor. Ve ne kadar kaldığını söyledikten sonra yanındaki bunu tanıdın mı diyor. HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir var. Gara'ya giden HDP'li milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir." açıklamalarında bulundu.

GARA'YA GİDEN HDPLİ DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR KİMDİR?

Dirayet Dilan Taşdemir 18 Nisan 1982 yılında Ağrı'da doğdu. Babasının ismi Yusuf annesinin ismi Nigar'dır. HDP milletvekilidir. 7 Haziran 2015 tarihinden beri Ağrı Milletvekilliği görevini devam ettirmektedir.