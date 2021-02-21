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CHP neden Albayrak’ı hedef alıyor? Ana muhalefetin amacı iç sorunlarını gizlemek mi?

Taciz, tecavüz, HDP ortaklığı, gizli anayasa görüşmeleri, parti içi bölünme, terör örgütünün ismini telaffuz edememe birçok skandal ile tabanda büyük bir erime ve güven kaybına uğrayan CHP'de partiden ayrılan isimlerin ciddi eleştiriler sonrasında yeni oluşumlarla ortaya çıkması yönetimde paniğe neden oldu. CHP parti içerisindeki kaosu tabandan gizlemek için milli ekonomiyle ilgili sistematik saldırılara başladı. Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Gazeteci de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve ortaklarının Berat Albayrak ve üzerinden yürütülen saldırılarla ilgili çok önemli tespitlerde bulundu.

Giriş Tarihi: 21.2.2021 19:49 Son Güncelleme: 21.2.2021 19:52 ABONE OL

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Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Gazeteci Zafer Şahin de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve ortaklarının Berat Albayrak ve Merkez Bankası üzerinden yürütülen saldırılarla ilgili çok önemli tespitlerde bulundu.

İşte Şahin'in tespitlerinden satır başları;

Dünyada son dönemde dolara karşı en fazla değer kazanan para biriminin TL olmasına, bu değer artışının yüzde 20'leri bulmasına rağmen Merkez Bankası'nda rezervlerin eridiği yalanını ortaya koyan CHP'de asıl maksadın içerideki kaosu tabandan gizlemek olduğunu belirten Şahin "Berat Albayrak bahane. Asıl mesele İnce'nin tabanlarında estireceği rüzgarı kesmeye çalışıyorlar..." dedi.

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CHP neden Albayrak’ı hedef alıyor? Ana muhalefetin amacı iç sorunlarını gizlemek mi?
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