CHP neden Albayrak’ı hedef alıyor? Ana muhalefetin amacı iç sorunlarını gizlemek mi?

BÜTÜN MUHALEFET PARTİLERİ SIKIŞMIŞLIK İÇİDE, GÜNDEMİ SAPTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Gazeteci Zafer Şahin de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve ortaklarının Berat Albayrak ve Merkez Bankası üzerinden yürütülen saldırılarla ilgili çok önemli tespitlerde bulundu.



İşte Şahin'in tespitlerinden satır başları;

Dünyada son dönemde dolara karşı en fazla değer kazanan para biriminin TL olmasına, bu değer artışının yüzde 20'leri bulmasına rağmen Merkez Bankası'nda rezervlerin eridiği yalanını ortaya koyan CHP'de asıl maksadın içerideki kaosu tabandan gizlemek olduğunu belirten Şahin "Berat Albayrak bahane. Asıl mesele İnce'nin tabanlarında estireceği rüzgarı kesmeye çalışıyorlar..." dedi.